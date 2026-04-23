opsesija kozmetikom
Djevojčice sve više koriste serume i anti-age kreme: Stručnjakinja upozorila: "Mogu spržiti kožu"
Prerana opsesija kozmetikom opterećuje mnoge roditelje u Hrvatskoj, a Mirela Ilenić, farmaceutska tehničarka i stručnjakinja u području kozmetike, za RTL kaže da je strašno uznemirujuće to da djeca koriste anti-age kreme.
"Ja se vrlo često pitam gdje je nestala etika i gdje je nestalo poštivanje djetinjstva", kaže.
Na pitanje trebaju li djevojčice koje idu u osnovnu školu serum, maske, anti-age kreme i "skin care" koja se sastoji od više koraka, Ilenić jasno poručuje: "Ne, apsolutno ne. Moramo prvo znati da je koža najveći ljudski organ i moramo se tako i prema njemu ponašati. Djevojčice do prvih dana ulaska u pubertet, kad kreće lučenje znoja, kada kreću bubuljice, ne trebaju ništa osim nekakvog blagog sapuna i nekakve blage njege, poput hidratantne zaštitne kreme. Ali bilo kakvi tonici, kiseline, rutina od šest koraka - apsolutno djevojčici do prvog ulaska u pubertet, do 11 godina, nije potrebno."
Odgovorila je i koji se proizvodi smiju koristiti nakon što navrše 11 godina. "Onda znamo što se događa s kožom. Koža kreće lučiti sebum, odnosno kreću žlijezde lojnice, kreću žlijezde znojnice i onda trebamo malo obratiti pozornost na čišćenje i na regulaciju. Tri proizvoda - gel za čišćenje, tonik i krema apsolutno su dovoljni", govori Ilenić.
Opisala što retinol radi dječjoj koži
Podsjetimo, The Guardian je otkrio da se retinol reklamira za djecu od 13 do 17 godina, a Ilenić je opisala koji su sve proizvodi opasni za djecu.
"Kozmetika u sebi sadrži jako puno sastojaka. Neki od tih sastojaka, što je i pokazala Europska unija, odnosno direktiva gdje se povlače određeni sastojci, gdje se smanjuje njihova koncentracija, potencijalno su endokrini disruptori. Ako uzmemo u obzir da dijete u pubertetu kreće u spolno sazrijevanje, da žlijezde s endokrinim izlučivanjem počinju raditi svoj posao, mi tada možemo direktno s kozmetikom, koja je puna endokrinih disruptora, utjecati na hormonalni rast i razvoj djeteta. Dakle, endokrini disruptori su nešto što može trajno i nepovratno poremetiti rad žlijezda s unutarnjim izlučivanjem", upozorava.
Zatim smo pitali što točno retinol radi dječjoj koži.
"Kožna barijera djeteta je tanja. Tu nemamo debljinu stratum corneuma kao što imamo kod odraslih osoba. Automatski, tanja koža - resorpcija brža. Može doći do alergijskih reakcija, doslovce se koža može i spržiti. Tu su ozbiljni problemi kad pričamo o retinolu. Znamo gdje je retinol - do prije nekoliko godina koristio se kao lijek. On i spada u lijek i dermatolozi ga propisuju kod poremećaja strašnih akni i kod ozbiljnih problema, ne kod redovne njege", pojašnjava Ilenić i dodaje da nema potrebe da retinol koristi netko mlađi od 25 godina.
Savjeti roditeljima
Ilenić ističe da roditelji trebaju paziti na sastav kozmetike: "Ja znam da je to nemoguće. Danas postoje kojekakve aplikacije gdje skenirati, ali ne mogu biti uvijek potpuno sigurni da će sken pokazati zeleno ili crveno za neki sastojak, ali naučiti što je paraben, što je fenoksietanol, da barem ta dva sastojka znamo klasificirati i reći - 'parebni, to su neki štetni konzervansi koji mogu djeci donijeti štetu, fenoksietanol - u dječjoj kozmetici itekako je ograničen, a nalazi se'".
Osvrnula se i na ambalažu, koja često zna navesti roditelje na krivi trag. "Baš neki dan sam ušla u trgovinu i na blagajni stoji maska. Super zapakirana, kao neki crtić. Kupila sam je, cijena je bila vrlo jeftina, možda jedan euro, još i miriše po bombončiću. Možda mama to ne bi kupila, ali ako je djevojčica pored nje, znam točno već kako to ide... Kaže joj: "Joj mama, gle, ja bih to, ja bih probala. Ja bih voljela nešto staviti na svoje lice'. Jer mame su nam nekako uvijek ogledni primjer, jer uvijek su tu prvi doticaj s kozmetikom i mama će to kupiti, ali mama mora pročitati sastav. Ona mora vidjeti ako je u takvoj masci hijaluronska kiselina... Ma kakva hijaluronska kiselina? Djevojčice, dječaci, mi kao ljudska bića se rađamo sa savršenom kožom i mi ne trebamo kozmetički proizvod da bi našu kožu popravili", objašnjava Ilenić.
Na potpitanje postoji li dobna granica za hijaluronsku kiselinu, Ilenić kaže: "Pa ako uzmemo u obzir da nam hijaluronska kiselina, kolagen i elastin padaju negdje od pune zrelosti, to je nekakva 21. godina, on pada sa svakom godinom za jedan posto. Znači da hijaluronsku možemo lagano uključiti s 21 godinom."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare