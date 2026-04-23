Djevojčice sve više koriste serume i anti-age kreme: Stručnjakinja upozorila: "Mogu spržiti kožu"

Osvrnula se i na ambalažu, koja često zna navesti roditelje na krivi trag. "Baš neki dan sam ušla u trgovinu i na blagajni stoji maska. Super zapakirana, kao neki crtić. Kupila sam je, cijena je bila vrlo jeftina, možda jedan euro, još i miriše po bombončiću. Možda mama to ne bi kupila, ali ako je djevojčica pored nje, znam točno već kako to ide... Kaže joj: "Joj mama, gle, ja bih to, ja bih probala. Ja bih voljela nešto staviti na svoje lice'. Jer mame su nam nekako uvijek ogledni primjer, jer uvijek su tu prvi doticaj s kozmetikom i mama će to kupiti, ali mama mora pročitati sastav. Ona mora vidjeti ako je u takvoj masci hijaluronska kiselina... Ma kakva hijaluronska kiselina? Djevojčice, dječaci, mi kao ljudska bića se rađamo sa savršenom kožom i mi ne trebamo kozmetički proizvod da bi našu kožu popravili", objašnjava Ilenić.