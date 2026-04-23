OD ATENTATA DO ANTIKRISTA
Kako se Trumpov stroj teorija zavjere počeo okretati protiv njega
Američki predsjednik Donald Trump vjerojatno je napravio više za širenje teorija zavjera nego ijedan moderni političar.
Nakon što je započeo svoju karijeru u republikanskoj politici lažnim tvrdnjama o tadašnjem predsjedniku Baracku Obami, Trump je proveo desetljeće zastupajući brojne divlje teorije o "ukradenim" izborima 2020. gosine, haićanskim migrantima koji jedu kućne ljubimce i slično.
Također je stekao saveznike koji su mu pomogli progurati te teorije. Ali, čudovište koje je Trump pomogao stvoriti sada bi moglo doći po njega, piše CNN-ov Aaron Blake.
Dok se relativno malo poznatih Trumpovih saveznika okrenulo protiv njega zbog rata u Iranu i drugih pitanja, oni koji su promijenili vjeru nerazmjerno dolaze iz "tvrdokornijih" redova Trumpovih sljedbenika. To su ljudi poput Marjorie Taylor Greene, Tuckera Carlsona i raznih drugih influencera.
Oni u posljednje vrijeme sve više hrane svoju publiku teorijama zavjere protiv Trumpa.
"Pokušaj atentata na Trumpa u Pennsylvaniji je bio izrežiran"
Jedna od teorija koja je nedavno dobila na značaju jest da postoji nešto sumnjivo u vezi s pokušajem atentata na Trumpa u Butleru u Pennsylvaniji 2024. godine, što implicira da je mogao biti insceniran.
Druge teorije tvrde da je predsjednik dužan Izraelu ili čak "kompromitiran" na neki drugi način, da je odanost Trumpa i njegove administracije republikancima sumnjiva, pa čak i da bi on mogao biti Antikrist.
Naravno, nema stvarnih dokaza o bilo kakvoj stvarnoj nečasnoj igri. Ali, zabrinjavajuće za Trumpa, čini se da neke od ovih teorija dobivaju barem neku popularnost na društvenim mrežama. Butlerove teorije su trenutno daleko najraširenije, iako su često smještene u okvir "samo postavljam pitanja", što je taktika koju je Trump osobno koristio prije.
Joe Kent, koji je nedavno dao ostavku na mjesto visokog dužnosnika Trumpove administracije za borbu protiv terorizma, navodeći kao razlog rat u Iranu, tvrdio je Carlsonu da su istrage o Butleru sumnjivo ugušene.
Greene, bivša kongresnica Republikanske stranke iz Georgije, u nedjelju je na društvenim mrežama izjavila da Butlera ne naziva "prijevarom", prije nego što je dodala: "Ali, postoji mnogo pitanja koja zaslužuju javne odgovore."
Podcaster Joe Rogan povremeno je gestikulirao na takva pitanja, a kolega podcaster Tim Dillon nedavno je otišao toliko daleko da je izjavio: "Mislim da je možda bilo namješteno."
"Trump je kompromitiran ili dužan Izraelu"
Carlson i Candace Owens, u međuvremenu, povezali su pitanja s akterom u mnogim takvim teorijama zavjere - Izraelom. Ono što je značajno je da su se oboje u svojim komentarima opsežno usredotočili na Izrael i suočili se s čestim optužbama za antisemitizam. Carlson je sugerirao da bi Kent mogao imati pravo da nedostatak temeljitije istrage Butlera pokazuje utjecaj Izraela na američku vladu.
Optuženi potencijalni atentator, Thomas Matthew Crooks, ostavio je malo papirnatog traga. Ali dužnosnici FBI-a i pod Trumpom i pod bivšim predsjednikom Joeom Bidenom zaključili su da je Crooks djelovao sam.
Druge takve teorije također su predvidljivo uključivale Izrael, posebno ideju da je Trump kompromitiran ili dužan židovskoj državi. Carlson je ranije ovog mjeseca suptilno usporedio Trumpa s robom: "Žao mi ga je, kao i svih robova. Nije slobodan u ovom trenutku".
A u novoj emisiji ovog tjedna, još jedan bivši podcaster koji je podržavao Trumpa, Theo Von, predložio je jedno logično objašnjenje za iranski rat da je Trump bio u raljama Izraela.
"Ne razumijem. Dakle, da, to je ono što naš predsjednik smjera, i to je prokleto zbunjujuće. I to je bolesno, i osjeća se kao da ga je Izrael, ova mračna vlada tamo, upravo kompromitirao. I ne znam. To je prokleto mračno", rekao je.
Nacionalist Nick Fuentes detaljno je opisao razrađenu teoriju zavjere u kojoj je JD Vance efektivno postavljen za potpredsjednika kako bi bio alat moćnih sila u tehnološkoj industriji. Njegove komentare u petak je ponovno objavila bivša republikanska kandidatkinja za potpredsjednicu Sarah Palin, iako je inzistirala na tome da je samo htjela istaknuti odobravajući pozdrav njezine uloge u pokretu "Tea Party". Palin se, inače, nije okrenula protiv Trumpa, iako ga je nedavno kritizirala na nekoliko frontova.
Trumpova odluka da se pojavi u emisiji Alexa Jonesa prepunoj teorija zavjere krajem 2015. bila je, gledajući unatrag, važna izjava o namjeri kada je u pitanju Trumpova želja da se udruži s teoretičarima zavjere. Ali, Jones sad koristi takve teorije protiv Trumpa nakon što je prekinula s njim zbog Irana, uključujući optužbu Trumpa u ponedjeljak da pokušava pomoći demokratima da preuzmu njegovu platformu InfoWars.
"Trump je Antikrist"
A tu je i možda najpotcijenjenija teorija koja dobiva na popularnosti, a to je da bi Trump mogao biti "ntikrist. U kršćanskoj teologiji, Antikrist je lik koji se pojavljuje prije Isusovog drugog dolaska kako bi zavarao ljude i utjelovljuje lažnog spasitelja.
Ovu je teoriju Carlson nedavno nagovijestio usred svog velikog prekida s Trumpom. I Wired je otkrio je da neki Trumpovi pristaše sa značajnim brojem sljedbenika počinju postavljati pitanja o tome.
Ostaje za vidjeti što će se dogoditi s tim teorijama s desnice. No, nije teško vidjeti kako neke od njih dobivaju stvarnu podršku, posebno s obzirom na to da teorije uključuju poznatog krivca (Izrael) i poznati skup okolnosti koje često rađaju takve teorije (pokušaj atentata).
Ljudi koji ciljaju Trumpa pokazali su se prilično uspješnima u širenju takvih teorija u prošlosti, uključujući Jonesa, Owensa i Carlsona. A teorije također dobivaju na popularnosti među klasom podcastera - ljudima poput Dillona i Vona - koji su bili vrijedni Trumpovi pristaše dijelom zato što su razgovarali s ljudima koji su manje politički angažirani i možda lakše pod utjecajem.
Vođe Republikanske stranke uglavnom su stajali po strani posljednjih mjeseci dok su antiizraelski i antisemitski osjećaji rasli u njihovim redovima, posebno među mlađim republikancima. I uglavnom su pokušali ignorirati metastazirajuće teorije zavjere o atentatu na Charlieja Kirka, koje je najsnažnije promovirao Owens.
Ali možda bi požalili što nisu snažnije uzvratili, s obzirom na to da bi te osjetljivosti sada mogle dovesti do teorija zavjere koje uključuju Trumpa - uz pomoć nekih nedavno otuđenih saveznika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare