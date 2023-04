Dodlek tvrdi: Ambicija Enna fruita je da me istisnu s Konzumovih polica

Podijeli :

Na Konzumovim policama od prošlog mjeseca nema krumpira poznatog i velikog proizvođača i otkupljivača iz Međimurja - tvrtke Dodlek Agro. Vlasnik tvrtke za to optužuje Pavla Vujnovca i njegovu tvrtku Enna fruit. Kaže kako je on, kao jedan od najvećih pojedinačnih vlasnika Fortenove, doslovce Konzumu zabranio da na policama ima njegov krumpir. Prijeti mu stečaj i propast. I Konzum i Enna fruit tvrde kako ništa što vlasnik Dodlek Agroa tvrdi nije točno

Strojevi najvećeg međimurskog proizvođača krumpira, tvrtke Dodlek Agroa, uskoro bi mogli utihnuti. Iako su na godinu samo za Konzum osiguravali i do 12 tisuća tona krumpira i 18 godina bili njihov najveći dobavljač, od ožujka sve je stalo. Bio je dovoljan jedan telefonski poziv.

“Nazvao me je direktor nabave voća i povrća iz Konzuma i rekao mi je: “Dodlek ovaj tjedan do petka isporuči sav krumpir u sve naše distributivne centre prema naruždbama od strane našeg tradinga i to je to jer nažalost dobio sam usmeni nalog od ENNA fruita da od ponedjeljka 20.3. više ne smijemo naručivati krumpir od tebe”, ispričao je za N1 Mirjan Dodlek.

“Nemamo nikakav utjecaj na Konzum”

Vlasnik ENNA fruita je kralj plina Pavao Vujnovac, koji inače kontrolira i Fortenovu, a u čijem je sastavu i Konzum. Oni tvrde da nemaju nikakav utjecaj na to što će Konzum držati na svojim policama. Pogoni za distribuciju voća i povrća ENNA fruita rade punom parom. Direktorica otkupnog centra čudi se Dodlekovim optužbama.

“Mi smo jednostavno ponudili možda bolju cijenu, kvalitetu i kontinuitet i na temelju tih tjednih ponuda i potvrda mi zapravo radimo s Konzumom, kao i sa svim ostalim kupcima. Ukoliko g. Dodlek ima bolju ponudu, ja ne ulazim u politiku Konzuma, ali mislim da nema razloga da ne rade i sa njim”, rekla je Ivana Jozić, direktorica ENNA fruita.

I rade, ali očito samo na papiru.

“Apsolutno odbacujemo insinuacije o vanjskim uplitanjima u naše poslovne procese, odluke o odabiru donosimo samostalno, poštujući profesionalna načela, te pritom u obzir uzimamo čitav niz čimbenika – cijenu, kvalitetu proizvoda, logističku podršku i mnoge druge, uključujući već spomenuto ispunjavanje financijskih obveza, sve s ciljem da našim kupcima ponudimo najbolju kvalitetu po fer cijeni. Ugovor o suradnji s tvrtkom Dodlek-Agro i dalje je na snazi te ćemo njihove ponude uzimati u razmatranje, kao i dosad”, priopćili su iz Konzuma.

“Ugovor postoji, ali se ne konzumira”

Dodlek tvrdi da od toga nema ništa. Ugovor doista postoji, ali se ne konzumira. I sada mu prijeti propast. Logično je i pitanje zašto je radio samo s Konzumom.

“Mi smo ovaj mjesec trebali isporučiti robu Konzumu za 750 do 800 tisuća eura, nismo isporučili ništa. Gospođo ako smo 18 godina bili da ne kažem u braku s Konzumom, to vam funkcionira ovako – svi trgovački lanci su zadnjih 18 godina razvijali nekog svog dobavljača na kojeg su se oslanjali”, kaže Dodlek.

To što se sada Konzum gubi kao oslonac sa zebnjom gledaju i radnici i kooperanti Dodlek agroa. Otpuštanja su već počela. No dio kooperanata ostaje vjerno jer tu je 25 godina zajedničkog rada. I ne samo to.

“Mi ako sada moramo naš krumpir voziti u Varaždin, povećavamo si troškove i sve ostalo i zamislite si da 10 tisuća tona krumpira mi sada s traktorima vozimo po cesti za Varaždin, ovak je gužva i ludnica”, kaže kooperant Božo Premuž.

“I to se događa u Hrvatskoj”

Ovakav razvoj događaja rastužuje i načelnika Belica.

“Ako gradimo danas Muzej krumpira onda ne bi trebali imati taj krumpir zagorski brand, a možda će netko doći i zelje preseliti u Međimurje u Belicu, pa ćemo se malo igrati proizvodnjom, nažalost i to se događa u Hrvatskoj”, rekao je načelnik Belica Zvonimir Taradi.

Dodlek tvrdi da je ambicija Vujnovčevog Enna fruita da ga istisnu s Konzumovih polica. Svojedobno su ga htjeli i kupiti, ali samo kako bi od njega kupovali krumpir, i to u rifunzi, ne i zapakiranog i spremnog za trgovine. Takav krumpir baš se od ožujka priprema u centru Enna fruita kada je Konzum, tvrdi Dodlek, prestao naručivati njegove krumpire.

