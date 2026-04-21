PU dubrovačko-neretvanska izvijestila je u utorak da je oko devet sati na njihov e-mail, kao i na e-mailove većeg broja škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zaprimljena dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, zbog čega su učenici i djelatnici evakuirani.

Oglas

Iz policije su potvrdili da je zaprimljena elektronička pošta istog sadržaja i pošiljatelja.

„Policija je žurno reagirala i u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova provodi evakuaciju, nakon čega će obaviti preventivni protueksplozijski pregled ustanova“, navode iz policije.

Dojave su zaprimljene i u više zagrebačkih srednjih škola, zbog čega su učenici i djelatnici evakuirani, a nastava nije započela, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Podsjetimo, jučer je i splitsko-dalmatinska policija izašla na teren zbog dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u splitskim školama, a ispostavilo se da su dojave bile lažne.

Učenici su se nakon policijskih pregleda vratili na nastavu, izvijestila je policija.