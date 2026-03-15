Dok Srbija savjetuje svojim građanima da ne putuju u Hrvatsku, Air Serbia uvodi nove letove za našu zemlju
Dok Ministarstvo vanjskih poslova savjetuje građanima Srbije da u Hrvatsku putuju samo u slučaju krajnje potrebe, državna aviokompanija istodobno širi ljetnu ponudu upravo prema Hrvatskoj.
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije nedavno je objavilo ažurirani "semafor” za putovanja, u kojem je Hrvatska svrstana u narančastu zonu. To u praksi znači preporuku građanima Srbije da u tu zemlju ne putuju osim u slučaju krajnje potrebe.
Kako navodi Ministarstvo, sustav "semafora” predstavlja tablicu s procjenom sigurnosnog rizika za sve države svijeta, podijeljenu u četiri razine, od sigurnih do visokorizičnih destinacija. Hrvatska se trenutačno nalazi u narančastoj kategoriji zbog, kako je navedeno, sve učestalijih incidenata, napetosti i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti.
"Povodom najnovijih događanja u Republici Hrvatskoj i sve učestalijih incidenata, napetosti i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti, preporučujemo državljanima Republike Srbije da u narednom razdoblju, bez prijeke potrebe, ne putuju u Republiku Hrvatsku”, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije.
Posebno se upozorava na organizirana putovanja, poput dolazaka sportskih ekipa i kulturnih delegacija, za koje se preporučuje dodatna konzultacija s nadležnim tijelima radi procjene sigurnosnih rizika.
Ipak, gotovo istodobno s ovim upozorenjem države stigla je i vijest da nacionalna aviokompanija Air Serbia planira proširenje letova upravo prema Hrvatskoj.
Kako je najavio generalni direktor Air Serbije Jiri Marek, kompanija ovog ljeta planira pokrenuti dvije tjedne linije prema otoku Braču. Prodaja karata očekuje se uskoro, a ova destinacija bit će sedma u Hrvatskoj u mreži srpske aviokompanije.
Time će Air Serbia tijekom ljetne sezone imati do 38 tjednih letova prema Hrvatskoj, uključujući 13 letova za Zagreb, svakodnevne letove za Dubrovnik, šest tjedno za Split, pet za Pulu, tri za Zadar i dva za Rijeku.
Najava novih letova otvorila je pitanje kontradiktornih poruka koje dolaze iz srpskih državnih institucija. Dok jedno ministarstvo upozorava građane da u Hrvatsku putuju samo ako je to nužno, državna aviokompanija paralelno širi turističke linije prema toj zemlji.
Nedosljednost državne politike
Na to je reagirala i članica Predsjedništva Stranke slobode i pravde Valentina Reković, koja smatra da takve poruke ukazuju na nedosljednost državne politike.
"Er Srbija povećala je broj letova prema Hrvatskoj uvodeći novu destinaciju prema Braču. Ili broj Srba koji u krajnjoj nuždi putuju u zemlju koja bi nas, kako kaže Vučić, trebala napasti raste, ili Marka Đurića ne fermaju ni Suzana Vasiljević ni Branko Malović”, izjavila je Reković.
Dodala je da je Suzana Vasiljević članica Nadzornog odbora Er Srbije i savjetnica predsjednika države te da bi, kako kaže, trebala obavijestiti kolege o izjavama predsjednika Srbije o odnosima s Hrvatskom.
"Izgleda da nije obavijestila kolege da je njezin šef nedavno govorio kako će nas Hrvatska napasti – ‘samo čekaju pravi trenutak’, pa da možda odustanu od novih letova i destinacija”, navela je Reković.
Također je spomenula i Branka Malovića, izvršnog direktora za odnose s državnim tijelima u Er Srbiji i dužnosnika Srpske napredne stranke.
"Izgleda da ne čita stranicu Ministarstva vanjskih poslova ili ne razgovara s potpredsjednikom svoje stranke”, ocijenila je.
Reković zaključuje da ovakva situacija otvara dilemu jesu li sigurnosna upozorenja bila politička poruka ili dokaz neusklađenosti državnih institucija.
