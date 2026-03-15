Biljka koju nikako ne smijete posaditi u dvorištu: Može uništiti beton i temelje kuće

Njegov snažan korijen može uzrokovati i materijalnu štetu. Rizomi su sposobni probijati pukotine u asfaltu, betonu i temeljima objekata, što može dovesti do oštećenja infrastrukture poput cesta, zidova i zgrada. Upravo zbog toga je u mnogim europskim državama ova biljka zakonski regulirana, a njezino namjerno sađenje ili širenje može biti zabranjeno.