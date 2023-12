Dok Zagrepčani i turisti šetaju Adventom iznad glava im prijeti opasnost: “Da sad dođe potres…”

Podijeli :

Nakon jučerašnjeg obilježavanja treće godišnjice potresa u Petrinji, imali smo priliku vidjeti i čuti od mještana da se obnova ubrzala tek posljednjih godinu dana. A u Zagrebu koji će u ožujku obilježiti četvrtu godišnjicu potresa - i dalje je, kad je riječ o privatnim objektima, sve usporeno. Pritom su neke zgrade u samom centru opasne i za građane, a najbolji primjer je ona u Masarykovoj ulici koja je povezana takozvanom gurtnom.

Dok se javne zgrade poput Građevinskog fakulteta ubrzano obnavljaju, obnova privatnih i dalje ide sporo. Često su problem odnosi suvlasnika, ali i nezaobilazna birokracija. Zagrepčani općenito misle da je obnova mogla biti brža.

“Nikako. Preslabo i presporo. Banovina i ovo dole ide brže nego Zagreb, što je sramota!” “Vjerojatno je tu bilo u pitanju i projekti i tu su se vjerojatno neke stvari mijenjale, u pitanju je i radna snaga.” Osjećate li se sigurno dok šećete gradom upravo zbog zgrada koje su oštećene u potresu? “Dok je bilo to aktualno i dok je bilo svježe, vrlo sam pažljivo hodala ispod korova, sada sam zaboravila – nadam se da nas neće podsjetiti!”

A podsjetnici na posljedice potresa nalaze se gotovo na svakom koraku u gradu. Od žbuke na zgradama koja opada, do urušenih balkona. Jedna od bizarnosti nalazi se u samom centru grada.

“Gurtna u Masarykovoj drži neke dijelove, ali u globalnom konstruktivnom smislu ne znači ništa”

Zgrada u Masarykovoj ulici povezana je gurtnom najmanje 6 mjeseci, a kao što možete i sami vidjeti, nalazi se tik do novootvorene pješačke zone upravo ovdje u Masarykovoj, gdje se odvija i zagrebački Advent.

I to bez ikakvog upozorenja od moguće opasnosti za pješake. Uz zgradu se nalazi tek skela koja je postavljena po trošku stanara zbog pada žbuke još nakon potresa. Zamjenik gradonačelnika komentirao je u našem programu slučaj zgrade u Masarykovoj

“Ona vjerojatno lokalno drži neke dijelove da ne otpadnu, neki vijenac ili neki zabat, ali ona u konstruktivnom smislu, u globalnom konstruktivnom smislu ne znači ništa”, objašnjava zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Do tada, pješaci ne znajući da gurtna pridržava dijelove potencijalno opasne zgrade, neopterećeno uživaju u Adventu.

“Nisam, evo do sad nisam vidio. Pa ko da je nešto netko povezao da se ne zruši, ne znam! Nije baš, ne djeluje baš pouzdano, da.” “Osjećam li se sigurno? Pa sad kad to vidim ne. Ali, tko će gledat gore.”

Da je gurtnu trebalo odavno maknuti i napraviti cjelovitu obnovu zgrade uvjeren je i projektant Mario Todorić koji je radio na konstrukcijskoj obnovi ove zgrade. Kaže – sve su dodatno usporile zakonske izmjene i komplicirana birokracija. “Rješenje za zgradu je što prije pristupiti toj složenoj obnovi. Tek kad se ta zgrada obnovi, onda će ona biti sigurna”, rekao je.

Vesna Liplin Babić, predstavnica stanara zgrade u kojoj nitko od stanara više ne živi, kaže da su nakon potresa predali zahtjev za konstrukcijsku obnovu, pa onda i za cjelovitu. Međutim, Zavodu za zaštitu spomenika trebalo je godinu dana da izađu na teren, unatoč upozorenjima da je potrebna hitna obnova.

“Vi to ne vidite, zgrada je nagnuta prema Masarykovoj i zbog onih stupova koji su je otežali je nagnuta i te gurtne i to drže da se zgrada ne sruši. To nikome nije jasno. Da sad dođe potres od 4.5 kažu nam stručnjaci da bi se zgrada srušila”, kaže je Liplin Babić.

Obnova je u završnoj fazi prije izvođenja – čeka se još zeleno svjetlo Ministarstva. “Mi se nadamo da ćemo dobiti suglasnost za isplatu sredstava i poslije toga dolazi do raspisivanja natječaja za izvođača”, dodala je.

Nadaju se da će u veljači sljedeće godine krenuti u konstrukcijsku obnovu zgrade i nakon toga useliti ponovno u svoje stanove.

