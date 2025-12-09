Dolac zatvoren: Još se čeka ključna odluka

Prodavačima je neslužbeno rečeno da bi se mogli vratiti sutra ili prekosutra, a Holding je najavio službenu izjavu. Delegacija Grada je na lokaciji, a očekuje se i izlazak Državnog inspektorata, čije je odobrenje posljednji uvjet za povratak zakupaca u prostore donje tržnice, piše HRT.

