Dolac zatvoren: Još se čeka ključna odluka

Zakupci na zagrebačkom Dolcu i dalje ne mogu u svoje prostore. Iz Holdinga najavljuju izjavu, a prodavači neslužbeno doznaju da bi se mogli vratiti sutra ili prekosutra. O svemu odlučuje inspektorat.
Prodavačima je neslužbeno rečeno da bi se mogli vratiti sutra ili prekosutra, a Holding je najavio službenu izjavu. Delegacija Grada je na lokaciji, a očekuje se i izlazak Državnog inspektorata, čije je odobrenje posljednji uvjet za povratak zakupaca u prostore donje tržnice, piše HRT.
Više zakupaca potvrdilo je da su im informacije fragmentirane i neslužbene, a zbog dugotrajnog zatvaranja imaju velike financijske gubitke. Povratak im je posebno važan uoči blagdana, kada je promet tradicionalno najveći i presudan za pokrivanje troškova zimskog razdoblja
