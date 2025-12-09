Oglas

Dolac zatvoren: Još se čeka ključna odluka

09. pro. 2025. 11:09
Zakupci na zagrebačkom Dolcu i dalje ne mogu u svoje prostore. Iz Holdinga najavljuju izjavu, a prodavači neslužbeno doznaju da bi se mogli vratiti sutra ili prekosutra. O svemu odlučuje inspektorat.

Prodavačima je neslužbeno rečeno da bi se mogli vratiti sutra ili prekosutra, a Holding je najavio službenu izjavu. Delegacija Grada je na lokaciji, a očekuje se i izlazak Državnog inspektorata, čije je odobrenje posljednji uvjet za povratak zakupaca u prostore donje tržnice, piše HRT.

Više zakupaca potvrdilo je da su im informacije fragmentirane i neslužbene, a zbog dugotrajnog zatvaranja imaju velike financijske gubitke. Povratak im je posebno važan uoči blagdana, kada je promet tradicionalno najveći i presudan za pokrivanje troškova zimskog razdoblja

