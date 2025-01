Potvrđeno za N1: DORH prije godinu dana dobio izvješće o problematičnom poslovanju Hrvatskih šuma

Podijeli :

Ured državne revizije potvrdio je za N1 da su prije gotovo godinu dana uputili Državnom odvjetništvu (DORH) svoje izvješće o poslovanju Hrvatskih šuma kojim su utvrđene brojne nepravilnosti i propusti.

N1 je već javljao da je državna revizija utvrdila netransparentnu prodaju drvne građe. Revizori su utvrdili da su Hrvatske šume od prodaje drvnih sortimenata u 2021. ostvarile prihod od 2.115.957.126 kuna odnosno nešto više od 282 milijuna eura. Godinu kasnije, 2022. uprihodili su 2.558.152.138 kuna, odnosno oko 341 milijuna eura. Sva ta drvena građa trebala je biti prodavana prema propisanim kriterijima.

Kakvi su to kriteriji?

Ti kriteriji bili su pobrojani u Pismima razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju prostornog drva. Hrvatske šume su ta pisma potpisale s Udruženjem drvno-prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) na rok od deset godina.

Državni revizori otkrili kako se u Hrvatskim šumama muljalo s prodajom trupaca: Sve je dogovarano na sastancima

Iako je u Pismima bilo predviđeno osnivanje Povjerenstva koje je trebalo provoditi plan prodaje drvnih trupaca to se, potvrdile su same Hrvatske šume tijekom revizije, nije dogodilo. Umjesto da trupce prodaju prema planu i pravilima ljudi iz Hrvatskih šuma sastajali su se s kolegama iz HGK, te s nekim kupcima, i na tim sastancima dogovarali prodaju drvnih sortimenata.

Što je još otkriveno?

Osim toga, državni revizori, utvrdili su i da su Hrvatske šume muljale s unutarnjom kontrolom. Prema njihovim vlastitim upitnicima, kako stoji u izvješću državne revizije što ga je prije godinu dana dobio i DORH, Hrvatske šume nisu utvrdile ni slabosti ni propuste.

Zašto je USKOK u Hrvatske šume ušao tek sada? Kaznene prijave protiv čelnih ljudi pljušte godinama

Državna revizija utvrdila je pak nepravilnosti u područjima planiranja, prodaje drvnih sortimenata, upravljanja ljudskim potencijalima, ustrojavanja evidencije o provedenim inspekcijskim nadzorima te javne nabave. To, smatraju revizori, ukazuje da su Hrvatske šume više pozornosti trebale posvetiti samoprocjeni sustava unutarnjih kontrola kako bi sustav funkcionirao učinkovito i djelotvorno.

Problematična napredovanja

U izvješću je navedeno i da su Hrvatske šume upravljanje ljudskim potencijalima uredile u okviru pojedinih unutarnjih akata kao što su Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu, Pravilnik o obrazovanju i Pravilnik o nagrađivanju, dok nije bilo strategije upravljanja ljudskim potencijalima kojom bi se obuhvatilo cjelokupno područje zapošljavanja i radnih odnosa – planiranje, analiza poslova, pribavljanje i odabir zaposlenika, ocjenjivanje, obrazovanje, nagrađivanje, unaprjeđenje i plaća.

USKOK kaže da četiri bliska Plenkovićeva suradnika nisu uhljebljivala u Hrvatskim šumama. Odbačene sve prijave

Opisuju dalje revizori kako su ljudi u Hrvatskim šumama napredovali bez procedura i kriterija, a premještaje na viša radna mjesta kao i veće plaće odobravala je Uprava. Otkrili su i kako hrvatske šume uopće nisu provodile naloge državnih inspektora koji su njihovo poslovanje provjeravali temeljem Zakona o šumama i Zakona o lovstvu, a podatke o obavljenim inspekcijskim nadzornima nabavili su od Državnog inspektorata tek kada su im, kako stoji u izvješću, revizori banuli u tvrtku.

Manjkavi podaci o nabavi

Što se javne nabave tiče revizori su pregledali 40 postupaka jednostavne nabave u vrijednosti od 5.200.473 kuna odnosno oko 693 tisuće eura.

“U Registru javne nabave nije navedeno jedanaest ugovora o nabavi roba, radova i usluga ukupne vrijednosti 1.740.726 kuna odnosno oko 232 tisuće eura, te deset narudžbenica ukupne vrijednosti od 614.304 kuna odnosno gotovo 82 tisuće eura.

Iako je Državna revizija naložila Hrvatskim šumama da u buduće evidentira sve nabave veće od 2.650 eura, uprave se na to, kako stoji u izvješću, nije očitovala.

Evo što sada kažu revizori za N1

Pitali smo Državni ured za reviziju jesu li u Hrvatskim šumama bili i 2023., odnosno jesu li provjerili njihovo poslovanje za tu godinu.

“Državni ured za reviziju je posljednju reviziju Hrvatskih šuma obavio za 2021. i 2022. Nakon što je izvješće o obavljenoj reviziji usklađenosti postalo konačno, u skladu s odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju ono je dostavljeno Hrvatskom saboru i DORH-u, te objavljeno na mrežnim stranicama Ureda koncem ožujka 2024. godine.

Borba za drvo Hrvatskih šuma: Šifrirane poruke, optužbe i izgubljeni milijuni

Iduću reviziju Hrvatskih šuma odnosno provjeru provedbe naloga i preporuka danih u spomenutoj reviziji usklađenosti planirat ćemo i obaviti u skladu s Člankom 19. Zakona o Državnom uredu za reviziju kojim su, među ostalim, propisani kriteriji za utvrđivanje opsega godišnjeg programa i plana rada”, odgovorili su iz Državne revizije za N1.

Drugim riječima, potvrdili su da su prema zakonskoj proceduri svoje izvješće o Hrvatskim šumama, kao i drugim tvrtkama u kojima obavljaju reviziju, dostavili i Saboru i DORH-u. To je, kako proizlazi iz njihovog službenog odgovora bilo prije gotovo godinu dana, a USKOK je, kako proizlazi iz do sada objavljenih informacija izvide u Hrvatskim šumama započeo u listopadu lani i to nakon prijave same uprave.

