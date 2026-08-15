"Nakon teške noći i izvanredne situacije uzrokovane velikim požarom na području Omiša i okolice, stanje na terenu postupno se stabilizira. Nadležne službe i institucije i dalje su na terenu, prate situaciju te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost ljudi i imovine", navode u objavi za strane medije iz MINTS-a i HTZ-a.