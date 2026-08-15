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Izrazili su sućut

Potvrdilo Ministarstvo: U omiškom požaru pronađeno tijelo državljanke BiH

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Hina
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15. kol. 2026. 13:42
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13.08.2026., Omis: Pogled na izgoreni dio Omisa prometan sa Usca rijeke Cetine. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su da je u požaru na omiškom području poginula državljanka Bosne i Hercegovine te su izrazili sućut njezinoj obitelji.

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Istaknuli su to na upit Hine u subotu iz MINTS-a i HTZ-a, dodajući da su sastanak održali online s direktorima HTZ predstavništava na osam tržišta - Njemačka, Austrija, Slovenija, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska i UK - te je dogovoreno da će oni danas prema medijima i partnerima na svojim tržištima komunicirati objavu.

U njoj se navodi, kako dodaju, da su u Hrvatskoj uslijed požara "nadležne službe pravodobno odgovorile, a turisti kojima je bila potrebna pomoć zbrinuti".

"Nakon teške noći i izvanredne situacije uzrokovane velikim požarom na području Omiša i okolice, stanje na terenu postupno se stabilizira. Nadležne službe i institucije i dalje su na terenu, prate situaciju te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala sigurnost ljudi i imovine", navode u objavi za strane medije iz MINTS-a i HTZ-a.

Izražavaju i "iskrenu sućut obitelji poginule državljanke BiH" te "duboko žaljenje zbog tragičnih posljedica" požara te da svima koji su stradali ili na bilo koji način pogođeni požarom žele što brži i uspješniji oporavak.

U suradnji s lokalnim vlastima i turističkim sektorom od početka situacije aktivno sudjeluju u pružanju pomoći turistima pogođenim požarom, naglašavajući da su svi turisti kojima je bila potrebna pomoć zbrinuti, a onima kojima je bilo potrebno osiguran je i odgovarajući smještaj u hotelima na području Splitsko-dalmatinske županije.

Situacija se postupno normalizira

"Situacija se postupno normalizira, a turističke aktivnosti u najvećem dijelu te destinacije odvijaju se nesmetano. Hrvatska ostaje otvorena i spremna dočekati svoje goste, uz kontinuirano praćenje situacije i punu suradnju svih nadležnih službi i turističkog sektora", poručuju u subotu iz MINTS-a i HTZ-a.

Komentiraju i da sigurnost destinacije potvrđuje i pravodobna reakcija nadležnih službi te sposobnost sustava da u slučaju izvanrednog događaja brzo pruži pomoć i zaštiti ljude, pa stoga posebnu  zahvalu izražavaju vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti, zdravstvenim službama, lokalnim vlastima, turističkom sektoru i svima koji ulažu nadljudske napore u zaštiti ljudi, domova i imovine.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina dan ranije, u petak, nakon sastanka Stožera civilne zaštite u Omišu, objavio je na svom profilu na društvenim mrežama da je do sada u suradnji s HTZ-om ("Croatia Full of Life") osigurano oko 200 soba za turiste s požarom obuhvaćenog područja.

U objavio je ponovio rečeno na sjednici Stožera da je na tom području tada bilo oko 12 tisuća turista, te da Ministarstvo turizma i sporta u koordinaciji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova pruža svu potrebnu pomoć, uključujući i smještaj za strane turiste, povratak u njihove zemlje i komunikaciju s diplomatskim predstavništvima.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

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