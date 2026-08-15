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dolaze volonteri

Mještanin opisao trenutke užasa kod Omiša: "Noć je bila beskrajna, nismo mogli spavati i jesti. Kao da ste u paklu"

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Katarina Plantak , Ružica Sabljić
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15. kol. 2026. 10:06
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Karlo iz Omiša
N1

Naša Katarina Plantak u Čelini kod Omiša, ispred kuće koja je u cijelosti izgorjela, razgovarala je s Karlom, koji je cijelu noć branio svoju kuću od požara. Opisao je dramatične trenutke u kojima su mještani, nakon što su ostali bez vode, kuće branili lopatama, dok su djecu sklonili u Omiš. Na požarište u međuvremenu stiže pomoć iz cijele Hrvatske, a među onima koji su se odazvali je i Mario iz Petrinje, koji je s ocem i sinom dovezao donaciju.

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"Ne može se opisati riječima"

"To se ne može opisati riječima, kao da ste u paklu, bili smo okruženi dimom i vatrom, koristili smo vodu koliko smo mogli, imamo poseban vodovod koji je ovisan o struji, ako nestane struje nestane vode i nestalo je struje. I vatrogasci su ostali bez vode, a mi smo ostali s lopatama i neki čudom smo uspjeli sačuvati neke kuće. Uglavnom su izgorjele neke ruševine u našem selu. Ovdje je izgorjela i kuća, najgora slika požara, a smrtni slučaj ne želim ni spominjati, užas", rekao je Karlo našoj Katarini Plantak.

Karlo iz Omiša
N1

"Noć je bila beskrajna"

Dodaje da nije očekivao da će se požar tako brzo proširiti:

"Vidjeli smo kako se svjetlost približavala prema nema, u 45 minuta je došao u naše selo, poljevali smo kuće vodom, to nas je spasilo. Noć je bila beskrajna, nismo mogli spavati, jesti."

"Djecu smo prebacili u Omiš, ostali su samo muškarci braniti kuće. Moja majka je ostala, ne boji se ničega, zaljevala je kuću. Susjedu je automobil izgorio u natkrivenoj garaži", dodao je.

Rekao je da ga nije bilo strah, ali da je bio svjestan opasnosti.

Mario iz Petrinje
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Dolaze volonteri iz cijele Hrvatske

Na požarište dolaze pomoći ljudi iz cijele Hrvatske, a među njima je i Mario iz Petrinje:

"Spavao sam i zvala me je supruge i pitala hoću li voziti donaciju, a ja sam rekao da hoću, nisam ni znao zašto. Kroz par sati smo se skupili, ljudi su se javljali, nisam znao ni gdje idem. Došao sam s ocem i sa sinom."

Tijek događaja pratimo OVDJE.

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dalmacija omiš požar u omišu požari

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