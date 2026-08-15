Mještanin opisao trenutke užasa kod Omiša: "Noć je bila beskrajna, nismo mogli spavati i jesti. Kao da ste u paklu"

"To se ne može opisati riječima, kao da ste u paklu, bili smo okruženi dimom i vatrom, koristili smo vodu koliko smo mogli, imamo poseban vodovod koji je ovisan o struji, ako nestane struje nestane vode i nestalo je struje. I vatrogasci su ostali bez vode, a mi smo ostali s lopatama i neki čudom smo uspjeli sačuvati neke kuće. Uglavnom su izgorjele neke ruševine u našem selu. Ovdje je izgorjela i kuća, najgora slika požara, a smrtni slučaj ne želim ni spominjati, užas", rekao je Karlo našoj Katarini Plantak.