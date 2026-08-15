dolaze volonteri
Mještanin opisao trenutke užasa kod Omiša: "Noć je bila beskrajna, nismo mogli spavati i jesti. Kao da ste u paklu"
Naša Katarina Plantak u Čelini kod Omiša, ispred kuće koja je u cijelosti izgorjela, razgovarala je s Karlom, koji je cijelu noć branio svoju kuću od požara. Opisao je dramatične trenutke u kojima su mještani, nakon što su ostali bez vode, kuće branili lopatama, dok su djecu sklonili u Omiš. Na požarište u međuvremenu stiže pomoć iz cijele Hrvatske, a među onima koji su se odazvali je i Mario iz Petrinje, koji je s ocem i sinom dovezao donaciju.
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"Ne može se opisati riječima"
"To se ne može opisati riječima, kao da ste u paklu, bili smo okruženi dimom i vatrom, koristili smo vodu koliko smo mogli, imamo poseban vodovod koji je ovisan o struji, ako nestane struje nestane vode i nestalo je struje. I vatrogasci su ostali bez vode, a mi smo ostali s lopatama i neki čudom smo uspjeli sačuvati neke kuće. Uglavnom su izgorjele neke ruševine u našem selu. Ovdje je izgorjela i kuća, najgora slika požara, a smrtni slučaj ne želim ni spominjati, užas", rekao je Karlo našoj Katarini Plantak.
"Noć je bila beskrajna"
Dodaje da nije očekivao da će se požar tako brzo proširiti:
"Vidjeli smo kako se svjetlost približavala prema nema, u 45 minuta je došao u naše selo, poljevali smo kuće vodom, to nas je spasilo. Noć je bila beskrajna, nismo mogli spavati, jesti."
"Djecu smo prebacili u Omiš, ostali su samo muškarci braniti kuće. Moja majka je ostala, ne boji se ničega, zaljevala je kuću. Susjedu je automobil izgorio u natkrivenoj garaži", dodao je.
Rekao je da ga nije bilo strah, ali da je bio svjestan opasnosti.
Dolaze volonteri iz cijele Hrvatske
Na požarište dolaze pomoći ljudi iz cijele Hrvatske, a među njima je i Mario iz Petrinje:
"Spavao sam i zvala me je supruge i pitala hoću li voziti donaciju, a ja sam rekao da hoću, nisam ni znao zašto. Kroz par sati smo se skupili, ljudi su se javljali, nisam znao ni gdje idem. Došao sam s ocem i sa sinom."
Tijek događaja pratimo OVDJE.
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