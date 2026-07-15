DP odbio sve Mostove amandmane na Rezoluciju: "Konstruktivni su i bliski, ali..."

Iz Mosta su tražili da se u Rezoluciju uvrsti i poziv Vladi RH da koristi sve političke i diplomatske instrumente, uključujući i pravo veta u međunarodnim institucijama kada su ugroženi interesi Hrvata u BiH. Prvotni prijedlog je i to sadržavao, ali je zbog HDZ-ove politike dodvoravanja uklonjen, istaknuli su iz Mosta na što im je Penava odgovorio da "Rezolucija nije mjesto za propisivanje konkretnih instrumenata vanjske politike RH".