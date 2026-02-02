"Aktivist iz sekte Možemo rado ugošćuje i ljude iz Srbije, a smeta mu mladost koja pjeva hrvatske pjesme"

Nakon što su u Herningu osvojili europsku broncu, hrvatski rukometaši vratili su se noćas iz Danske, a u zagrebačkoj zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman dočekalo ih je više stotina navijača.
Nakon što je postalo jasno kako u ponedjeljak u Zagrebu neće biti službenog dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, više stotina navijača dočekalo je "brončane rukometaše" u zrakoplovnoj luci Franjo Tuđman.
Na aerodromu se pojavio i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
"Htio bih čestitati rukometašima na fantastičnom uspjehu, uzeti broncu na EP-u, momci, kapa do poda. Nije nam teško bilo doći ovdje i dočekati ih. Nažalost, gradonačelnik Tomislav Tomašević, aktivist iz sekte Možemo, koji rado ugošćuje gay pride i ljude iz Srbije, to mu godi, a smeta mu mladost koja pjeva hrvatske pjesme."
"Moja poruka, srušili smo komuniste, pobijedili smo četnike u ratu, pobijedit ćemo i ovu sektu Možemo, na sljedećim izborima više ih neće biti. Zamislite da ti ljudi vode državu, da ti aktivisti vode hrvatsku državu, na što bi ta država sličila. Zar se stide bronce rukometaša," dodao je.
Na pitanje treba li doček biti u nekom drugom gradu, bio je jasan.
"Po meni je Zagreb glavni grad svih Hrvata, ako ga ne može biti tu, onda ne treba biti nigdje drugdje. Zašto bi bio naprimjer u Splitu, a ne u Zadru? Tada bi došlo do podjela, a to nije dobro. Ako ne može u Zagrebu, bolje da ih dočekaju doma njihovi prijatelji i obitelji," istaknuo je.
