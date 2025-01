Drago Hedl o knjizi ‘Matija’ i samoubojstvu sina: “Želio sam skinuti tabu s te teme”

Podijeli :

N1

U Zagrebu se u petak navečer održava promocija knjige 'Matija' nagrađivanog istraživačkog novinara i književnika iz Osijeka Drage Hedla.

O toj potresnoj i intimnoj dnevničkoj knjizi u kojoj piše o svome sinu koji je prije šest godina počinio samoubojstvo, Drago Hedl je govorio u Studiju uživo N1.

Psihologinja: Od 2013. nema sveobuhvatnog programa prevencije suicida mladih

“Kada govorim o toj knjizi, znam reći da ona ima vesele korice i prilično tužan sadržaj. To je priča o mome sinu Matiji, koji je 11 godina radio na sveučilištu Yale, jednom od najvećih i najvažnijih u SAD-u. Bio je doktor biokemije i radio je vrijedno punih 11 godina godina u tom nekom američkom snu koji ga je naprosto slomio. Nije izdržao i počinio je suicid 14. listopada 2018. godine”, rekao je Hedl.

“Kada se takvo nešto dogodi nemate odgovor”

Knjigu, kaže, nije bilo lako pisati i sjetiti se svega što su nakon smrti sina prošli on i Matijina majka. Upravo zato želio je tom knjigom pomoći svima koji su se suočili ili će se, nažalost, suočiti sa sličnom tragedijom.

Psihoterapeut objasnio što učiniti ako vaše dijete pomišlja na samoubojstvo

“Kada se takvo nešto dogodi vi nemate odgovor. Tražite ga na sve strane i ne znate kamo biste se okrenuli”, dodao je.

Hedl je govorio o složenoj američkoj birokraciji zbog koje je bio ogroman problem prebaciti Matijino tijelo u Hrvatsku i ovdje ga dostojno pokopati. Kazao je da su sve te birokratske zapreke njemu i njegovoj bivšoj supruzi, Matijinoj majci, oduzele vrijeme za žalovanje.

“Reakcije nekih ugodno su me iznenadile”

“Knjiga je dnevnik o tih 37 dana agonije koju smo proživljavali dok Matijino tijelo nismo dopremili u Hrvatsku. Na neki način je i biografija moga sina kroz 37 sličica iz njegovog života, od najranijeg djetinjstva. Po rekacijama koje sam dobio, mislim da je knjiga polučila ono što sam htio. A to je, prije svega, da ljudima koji se nađu u sličnoj situaciji pomognemo i kažemo da će ih to pratiti do kraja života i da će imati tisuću pitanja, a nijedan suvisao odgovor”. kazao je Hedl.

Nečiji samovoljni odlazak s ovoga svijeta i dalje je nešto o čemu se nerado govori.

Više od 800.000 ljudi godišnje počini samoubojstvo, Hrvatska u prosjeku EU-a

“Želio sam detabuizirati tu temu i reći da o njoj treba razgovarati. Reakcije nekih ljudi ugodno su me iznenadile jer su rekli da od trenutka kada su pročitali knjigu potpuno drugačije gledaju svoju djecu i vrlo pomno prate sve njihove reakcije i najmanje znakove koji bi mogli upozoriti na nekakav problem. Ako sam već time uspio učiniti nešto i probuditi svijest o tome da treba biti iznimno oprezan prema svemu što se događa u obitelji i pratiti svaki znak koji govori da nešto možda nije u redu – onda sam napravio dobar posao”, ustvrdio je.

“Američki san na Yaleu je san o Nobelu”

Prisjetio se kako je njegov sin često govorio da mu je drago što radi na Yaleu jer igdje drugdje ne bi imao takve uvjete za svoja istraživanja. Tim u kojemu je sudjelovao radio je na istraživanju mogućeg liječenja Crohnove bolesti.

“To su bila vrlo složena istraživanja i Matija je radio doslovno šest dana u tjednu, od osam ujutro do osam navečer. Jedini slobodan dan bila mu je nedjelja kada bi odlazio u New York kako bi pogledao neku operu. Volio je klasičnu glazbu i to je bio nekakav njegov ventil od napornog rada. Ali se isto tako žalio da je Yale velika mašinerija koja melje i guta i priznaje samo uspjeh pod svaku cijenu. Pričao mi je kako pojedini profesori ondje spavaju u laboratorijima iz straha da netko ne sazna dokle su došli u svojim istraživanjima i da svi tamo sanjaju Nobelovu nagradu. To je ta priča o američkom snu. A kada je Yale u pitanju, onda je to san o Nobelu”, rekao je Hedl za N1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.