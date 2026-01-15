Europa sve više strahuje zbog Grenlanda: "Vance nas mrzi"

U trenutku pisanja ovog teksta Vance se javno nije očitovao o srijednim razgovorima o Grenlandu. Na upit za komentar, njegov zamjenik glasnogovornika uputio je na ranije izjave u kojima je potpredsjednik rekao: „Volim Europu“ i europske narode, ali je također poručio da su europski čelnici bili „uspavani za volanom“ te da je Trumpova administracija frustrirana njihovim neuspjehom u rješavanju pitanja poput migracija i ulaganja u obranu.