Prognani iranski princ najavio prve poteze ako dođe na vlast

Američki predsjednik Donald Trump u razgovoru za Reuters istaknuo je da „nije uvjeren“ kako Pahlavi uopće raspolaže dovoljnom potporom da bi mogao preuzeti vlast. Nešto ranije naveo je da se stanje u Iranu stabiliziralo te da dobiva „pozitivna izvješća“ o načinu na koji se vlasti odnose prema prosvjednicima, čime je, barem zasad, praktički odbacio mogućnost vojne intervencije SAD-a u Iranu.