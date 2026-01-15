Oglas

Reza Pahlavi

Prognani iranski princ najavio prve poteze ako dođe na vlast

N1 Info
15. sij. 2026. 08:13
Reza Pahlavi
JOEL SAGET / AFP

Sin posljednjeg iranskog šaha, Reza Pahlavi, objavio je videozapis u kojem opisuje vlastitu viziju Irana pod svojom vlašću.

Među prvim potezima Pahlavi je najavio priznanje Izraela. U snimci objavljenoj na društvenoj mreži X, Pahlavi je, uz normalizaciju odnosa između Teherana i Tel Aviva, najavio i ukidanje nuklearnog programa, prenosi Euronews.

„Slobodan Iran surađivat će s globalnim i regionalnim partnerima u suzbijanju terorizma, organiziranog kriminala, ekstremnog islama i krijumčarenja droge“, rekao je.

Njegov osvrt na vanjsku politiku posebno je privukao pozornost javnosti.

„Odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama će se poboljšati, a prijateljstvo našeg naroda i Amerikanaca bit će obnovljeno. Izrael ćemo odmah priznati te ćemo krenuti u smjeru proširenja Abrahamovih sporazuma u tzv. Kirove sporazume (eng. "Cyrus Accords"), povezujući slobodni Iran s Izraelom i arapskim svijetom“, naglasio je Pahlavi.

Ipak, čini se da njegova dugogodišnja nastojanja da sruši sadašnju vlast u Teheranu i vrati svoju obitelj na vlast neće biti okončana u dogledno vrijeme.

Američki predsjednik Donald Trump u razgovoru za Reuters istaknuo je da „nije uvjeren“ kako Pahlavi uopće raspolaže dovoljnom potporom da bi mogao preuzeti vlast. Nešto ranije naveo je da se stanje u Iranu stabiliziralo te da dobiva „pozitivna izvješća“ o načinu na koji se vlasti odnose prema prosvjednicima, čime je, barem zasad, praktički odbacio mogućnost vojne intervencije SAD-a u Iranu.

