Prognani iranski princ najavio prve poteze ako dođe na vlast

Sin posljednjeg iranskog šaha, Reza Pahlavi, objavio je videozapis u kojem opisuje vlastitu viziju Irana pod svojom vlašću.
„Slobodan Iran surađivat će s globalnim i regionalnim partnerima u suzbijanju terorizma, organiziranog kriminala, ekstremnog islama i krijumčarenja droge“, rekao je.
Njegov osvrt na vanjsku politiku posebno je privukao pozornost javnosti.
„Odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama će se poboljšati, a prijateljstvo našeg naroda i Amerikanaca bit će obnovljeno. Izrael ćemo odmah priznati te ćemo krenuti u smjeru proširenja Abrahamovih sporazuma u tzv. Kirove sporazume (eng. "Cyrus Accords"), povezujući slobodni Iran s Izraelom i arapskim svijetom“, naglasio je Pahlavi.
To all of our friends around the world,— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 15, 2026
Under the yoke of the Islamic Republic, Iran is identified in your minds with terrorism, extremism, and poverty. The real Iran is a different Iran. A beautiful, peace-loving, and flourishing Iran.
It is the Iran that existed before the… pic.twitter.com/IhK6ZRYDY0
Ipak, čini se da njegova dugogodišnja nastojanja da sruši sadašnju vlast u Teheranu i vrati svoju obitelj na vlast neće biti okončana u dogledno vrijeme.
Američki predsjednik Donald Trump u razgovoru za Reuters istaknuo je da „nije uvjeren“ kako Pahlavi uopće raspolaže dovoljnom potporom da bi mogao preuzeti vlast. Nešto ranije naveo je da se stanje u Iranu stabiliziralo te da dobiva „pozitivna izvješća“ o načinu na koji se vlasti odnose prema prosvjednicima, čime je, barem zasad, praktički odbacio mogućnost vojne intervencije SAD-a u Iranu.
