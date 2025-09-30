PREDSJEDNIK USUD-a
Šeparović za N1: Ako Staničić bude izabran za mog nasljednika, bit će to odlično rješenje
Predsjednik Ustavnog suda na odlasku Miroslav Šeparović danas bi trebao dobiti nasljednika, a o tome je više s njim pričao naš Ivan Hrstić.
Naime, Šeparović se ne namjerava ponovno kandidirati pa je sazvana sjednica na kojoj bi 13 sudaca trebalo odlučiti tko će ga od njih zamijeniti.
"S obzirom na to da mi 12. listopada istječe predsjednički i sudački mandat, za danas je zakazana sjednica na kojoj ćemo izabrati novog predsjednika ili predsjednicu", kaže Šeparović:
"Nakon više od 16 godina, došlo je vrijeme da se odmorim od Suda, a i da se Sud odmori od mene."
"Staničić bi bio odlično rješenje"
"Bio je težak mandat, imali smo teških odluka, ali ponosan sam na to vrijeme i jedva čekam da odem, da se posvetim drugim prioritetima. Ovo će mi ostati jedna lijepa uspomena."
Glasovanje je tajno, no nagađa se da je HDZ-ov glavni favorit Frane Staničić.
Iz redova oporbe pristižu kritike jer smatraju da članovi Suda ne bi trebali birati predsjednika.
"Da, tajno je. Ne znam tko su sve kandidati i tko će me zamijeniti, ali profesor Staničić je obrazovan, pametan i sposoban mlad čovjek. Ako bude odabran, bit će odlično rješenje. Znate, u Hrvatskoj će se iz ovog ili onog razloga ovakve odluke dovoditi u pitanje. Mi smo suci Ustavnog suda, u osmogodišnjem smo mandatu i donosimo najvažnije odluke. I najteže. Zašto onda ne bismo birali predsjednika? Ne znam u čemu je problem i nije mi jasna priča o legitimizmu. Nažalost, puno je političkih priča. Svi ustavnopravni argumenti su na našoj strani i oko toga dileme nema."
Hoće li se sve ponovno činiti u posljednji trenutak?
"Ovaj put se neće dogoditi takva situacija. Onda (produljenje mandata, nap.a.) smo bili prisiljeni zbog neodgovornosti pojedinih političkih stranaka nastaviti s mandatom dok Sabor ne izabere suce. Ovaj put nema govora o tome i nadam se da će Sabor u ustavnom roku, ili produženom, izabrati tri nova suca."
Naglasio je da ustavni suci nisu delegati političkih stranaka.
"To što smo izabrani dvotrećinskom većinom ne znači da smo dužni ikome ništa - nismo."
"Ljudi nisu krpe"
Oporba tvrdi da je radio u korist vladajućih.
"Apsurdno. Ako tako gledamo, a to ne volim, onda je sedam sudaca bilo iz tzv. lijevo-liberalne kvote, a šest iz tzv. konzervativne. Ljude se diskvalificira jer su pošteni, a ne potrčci političkih stranaka. Ne obaziremo se na to i nećemo. Vjerujem u svijetlu budućnost Ustavnog suda. Što će vrijeme ići dalje, suci će se postepeno oslobađati okova i očekivanja onih koji su ih izabrali. Savjetujem svim političarima da se okane Ustavnog suda jer ljudi nisu krpe. Nitko neće dozvoliti da netko njime vlada i da svoj ugled stavlja na panj. Tko to očekuje, vara se."
