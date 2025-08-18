VIDEO / Drama u Rovinju: Sudarila se dva broda s 11 osoba, među njima bila i djeca

U rovinjskom akvatoriju dogodila se pomorska nesreća u kojoj su se sudarila dva broda s ukupno 11 osoba, među njima i djece, no srećom nitko nije teško ozlijeđen.
U rovinjskom akvatoriju jučer se oko 19:30 sati dogodila pomorska nesreća u kojoj su sudjelovale dvije brodice, a u kojoj srećom nije bilo teže ozlijeđenih.
Kako doznaje IstraIN s terena, na moru je došlo do sudara brodica, nakon čega su s jedne svi pali u more, a ona je nastavila juriti i zabila se u obali zid rovinjske luke Valdibora.
Na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe – policija, tim hitne medicinske pomoći, vatrogasci te djelatnici Lučke uprave Rovinj.
Brojni građani i gosti koji su se zatekli na mjestu događaja bili su šokirani prizorom nesreće.
Prema prvim informacijama, ljudi koji su pali u more, među kojima i djeca, ubrzo su se popeli na drugu brodicu koja je sudjelovala u sudaru, a svi se oni, kako neslužbeno doznaju, poznaju, odnosno međusobno su u rodu.
Riječ je o ukupno 11 osoba koje su se nalazile na dvije brodice.
Hitne službe su promptno stigle na teren te su djelatnici hitne medicinske pomoći zbrinuli ozlijeđene, od kojih nitko nije teže ozlijeđen, ali su svi bili u stanju šoka te imaju lakše ozljede od udarca tijekom sudara i pada u more.
Jedna je osoba prevezena na daljnju obradu u Opću bolnicu Pula, ali i ona je srećom bez težih ozljeda.
