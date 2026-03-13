Marija Selak Raspudić istaknula je da ona okuplja ljude koji žele nastaviti političku borbu i koje ne zanima "žetoniziranje i pretrčavanje": "Ne vjerujem u političko moraliziranje, ali bi politika trebala biti vrhunac morala, to u praksi često nije tako. Ljude najviše zanima na koji način ćete vi njima poboljšati život. Nalazimo se u jednoj situaciji gdje je potrebno ohrabriti ljude. Na početku glasaju za nešto sasvim drugo od onoga što na kraju dobiju, kada govorimo o tome tko upravlja državom. Sigurno glas za SDP ne bi trebao biti glas za HDZ, ali je to vrlo čest u praksi slučaj. U toj situaciji kada su ljudi obeshrabreni, treba poslati poruku da nije sve tako crno i da ima ljudi koji se bore i pokušavaju zadržati standarde."