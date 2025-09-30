prevarant u akciji
Preko društvene mreže iznajmljivao apartman, uzeo novac pa obrisao oglas i više se nije javljao
30. ruj. 2025. 09:25
Policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo Prijevara.
Naime, osumnjičeni je tijekom veljače 2025. na društvenoj mreži s 38-godišnjakom s područja Požege dogovorio najam apartmana, a nakon što mu je uplaćen novac obrisao je oglas i profil na društvenoj mreži te se više nije javio.
Slijedi posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave, navode iz Policijske uprave požeško-slavonske.
