Preko društvene mreže iznajmljivao apartman, uzeo novac pa obrisao oglas i više se nije javljao

N1 Info
30. ruj. 2025. 09:25
N1 / ilustracija

Policijski službenici su dovršili kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine  kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo Prijevara.

Naime, osumnjičeni je tijekom veljače 2025. na društvenoj mreži s 38-godišnjakom s područja Požege dogovorio najam apartmana, a nakon što mu je uplaćen novac obrisao je oglas i profil na društvenoj mreži te se više nije javio.

Slijedi posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave, navode iz Policijske uprave požeško-slavonske.

