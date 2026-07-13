za tisuće djece
Država lani platila više od četiri milijuna eura alimentacije umjesto roditelja
Agencija za osiguranje radničkih tražbina, koja je od prošle godine preuzela isplatu alimentacije, umjesto roditelja koji ne izvršava tu obvezu, lani je za tu svrhu isplatila 4,056.042 eura, navodi se u godišnjem izvješću o radu Agencije za 2025. godinu.
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Malo manje od 4,1 milijuna eura Agencija je tijekom 2025. godine isplatila za 3342 djece.
Stupanjem na snagu novog Zakona o privremenom uzdržavanju prošle godine, djelokrug Agencije proširen je i na osiguranje i isplatu financijske pomoći djeci čiji obveznik uzdržavanja ne izvršava svoju obvezu.
Pravo na privremeno uzdržavanje, odnosno alimentaciju, ostvaruje se putem zakonskog zastupnika djeteta i traje sve dok obveznik uzdržavanja ne počne uredno izvršavati svoju obvezu. Pravo se priznaje djetetu ako obveznik uzdržavanja plaća manje od zakonski određenog iznosa uzdržavanja ili ako ne ispunjava, u cijelosti ili djelomično, svoju obvezu uzdržavanja dulje od mjesec dana od dana kad je utvrđena obveza i visina uzdržavanja postala ovršna.
U izvještajnom razdoblju, navodi se, evidentirano je 4,129.628 eura potraživanja na osnovu isplate privremenog uzdržavanja, od čega 4,126.054 za glavnicu i 3.574 eura za kamate, dok je naplaćeno i u državni proračun uplaćeno tek 1.765 eura glavnice. Na kraju godine država je potraživala 4,054.276 eura glavnice i 73.586 eura kamata s osnove isplate pomoći uzdržavanja.
Za 816 radnika država isplatila 3, 3 milijuna tražbina
Agencija pruža materijalno pravnu zaštitu radnicima u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem, kao i slučaju blokade računa poslodavca.
Lani je isplatila 3,336.960 eura radničkih tražbina za 816 radnika kod 62 stečajna dužnika te ostvarila povrat sredstava iz stečajne mase u državni proračun u iznosu od 2,236.614 eura.
Od tog iznosa, 1,694.850 ili 50,79 posto odnosi se na neisplaćene plaće, naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor i neisplaćene naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca. Iznos od 1,362.458 eura ili 40,83 posto odnosi se na otpremnine i pravomoćno dosuđene naknade šteta zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti te 279.650 eura ili 8,38 posto na doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu, navodi se u izvještaju.
U slučaju blokade računa poslodavca, Agencija je isplatila 26 zahtjeva poslodavaca za isplatu plaće/naknade plaće za 750 radnika u ukupnom iznosu od 1,672.468 eura, te ostvarila povrat sredstava u državni proračun preuzimanjem procesnih prava u ovršnom postupku u iznosu od 647.193 eura.
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