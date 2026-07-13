Država lani platila više od četiri milijuna eura alimentacije umjesto roditelja

Od tog iznosa, 1,694.850 ili 50,79 posto odnosi se na neisplaćene plaće, naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor i neisplaćene naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca. Iznos od 1,362.458 eura ili 40,83 posto odnosi se na otpremnine i pravomoćno dosuđene naknade šteta zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti te 279.650 eura ili 8,38 posto na doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju na osnovicu, navodi se u izvještaju.