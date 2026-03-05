Državni inspektorat nadzirao sezonska sniženja, evo što su otkrili

Primjerice, trgovac je netočno istaknuo referentnu cijenu odnosno najnižu cijenu u 30 dana prije provođenja sezonskog sniženja, tako da referentnu cijenu prikazuje kao veću cijenu od cijene koja je kao najniža cijena u 30 dana prije provođenja sniženja utvrđena u poslovnoj dokumentaciji te prikazuje veće sniženje nego je ono uistinu bilo.