Pogledajte na kojim su artiklima s ograničenim cijenama trgovci najviše 'muljali' kupce
Koncem godine Državni inspektorat je objavio podatke o lanjskom broju kršenja Vladinih odluka o ograničenim cijenama određenih proizvoda te objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijene u trgovini na malo.
Podaci o inspekcijskim nadzorima u kojima su utvrđeni prekršaji odnose se na razdoblje od 7. veljače do 24. prosinca prošle godine.
Lani u siječnju Vlada je proširila popis proizvoda s ograničenim cijenama s dotadašnjih 40 na 70, a odluka je stupila na snagu 7. veljače. Potom je koncem studenoga popis proširila za još 30 artikala, na njih ukupno stotinu, a ta je odluka stupila na snagu 1. prosinca.
Osim toga, 15. svibnja prošle godine na snagu je stupila i Odluka o objavi cjenika i isticanju dodatne cijene kojom je trgovcima propisana obveza objave važećih cjenika na njihovim mrežnim stranicama, kao i obvezno isticanje dodatne cijene. Cilj te mjere bilo je praćenja učinaka promjena pojedinih cijena, a kako bi potrošači mogli biti informirani pri donošenju odluka o kupnji.
Utvrđeno više od tisuću kršenja
U razdoblju od 7. veljače do 24. prosinca, tržišna inspekcija Državnog inspektorata obavila je ukupno 4.194 inspekcijskih nadzora, pri čemu u 2.944 nadzora (74 posto) nisu utvrđene povrede spomenutih odluka, dok su u preostalih 1.026 nadzora utvrđene povrede.
Konkretno, Državni inspektorat utvrdio je da trgovci nisu za 1.927 artikala istaknuli vizualnu identifikacijsku oznaku 'Ograničena cijena' te da su 372 proizvoda prodavali po cijeni iznad one koju je Vlada proglasila najvišom dopuštenom. Nadalje, u inspekcijskim nadzorima utvrđeno je da za 697 kategorija proizvoda trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše razine dopuštene cijene, iako su te artikle imali u ponudi. I na koncu, utvrđeno je i 326 slučajeva neisticanja plakata s popisom artikla s ograničenim cijenama te osiguranja zasebnih dijelova u trgovinama za te proizvode.
Najviše muljanja' sa sirupom i mlijekom
Što se tiče odluke o proizvodima za koje trgovac mora za sve artikle na prodaji istaknuti cijenu najviše do ograničene cijene, tržišni inspektori utvrdili su da se najviše povreda odnosilo na sirup sa šećerom, jogurt i mlijeko. Evo popisa proizvoda koje su trgovci najčešće prodavali po cijeni većoj od ograničene cijene s brojem kršenja otkrivenih u inspekcijskim nadzorima:
Sirup sa šećerom (litra) 187
Jogurt (čašica i bočica 180-200 grama) 183
UHT mlijeko s 2,8% mliječne masti (litra) 176
Gel za tuširanje muški i ženski (250 mililitara) 166
Higijenski ulošci, standardni (komad) 132
Mliječna čokolada tabla (80-100 grama) 108
Riža, bijela, dugo zrno (kilogram) 107
Hrenovke pileće/pureće (kilogram) 82
Pasta za zube (125 mililitara) 81
Brašno tip t-550 glatko (kilogram) 80
Mrkva u rinfuzi (kilogram) 80
Tjestenina špageti (500 grama) 79
Limun u rinfuzi (kilogram) 78
Pile cijelo (kilogram) 73
Jestivo suncokretovo ulje (litra) 72
"Poduzet ćemo prekršajne mjere"
A što se tiče povreda odluke o kategorijama proizvoda unutar kojih trgovac mora za najmanje jedan artikl iz svake istaknuti cijenu najviše do ograničene cijene te za taj artikl istaknuti vizualne identifikacijske oznake, evo popisa proizvoda za koje je inspekcija utvrdila najveći broj kršenja:
Kruh pšenični nepakirani (kilogram) 159
Kranjska kobasica (kilogram) 106
Naranča, u rinfuzi (kilogram) 97
Pecivo kajzerica (komad) 83
Crveni (žuti) luk u rinfuzi (kilogram) 80
Tirolska kobasica (kilogram) 76
Panceta (kilogram) 73
Smrznuti grašak (400-500 grama) 72
Šunka u ovitku (kilogram) 67
Riblja konzerva u biljnom ulju (90-125 grama) 66
Nektar od naranče, negazirani (litra) 66
Cikla rezana (650-700 grama) 64
Mljevena kava (400-500 grama) 62
Palenta instant (400-500 grama) 61
Maslac (250 grama) 59
Tržišni inspektori također su utvrdili da trgovci u 166 prodajnih objekata nisu za 1.836 kontroliranih proizvoda istaknuli dodatnu cijenu, a 13 trgovaca iz kategorija supermarketi, hipermarketi, diskontne prodavaonice i cash&carry nije ispunilo obvezu objave cjenika na svojim mrežnim stranicama.
"Tržišna inspekcija Državnog inspektorata će za utvrđene prekršaje temeljem važećih Odluka poduzeti propisane prekršajne mjere", poručili su.
