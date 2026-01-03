Pogledajte na kojim su artiklima s ograničenim cijenama trgovci najviše 'muljali' kupce

Konkretno, Državni inspektorat utvrdio je da trgovci nisu za 1.927 artikala istaknuli vizualnu identifikacijsku oznaku 'Ograničena cijena' te da su 372 proizvoda prodavali po cijeni iznad one koju je Vlada proglasila najvišom dopuštenom. Nadalje, u inspekcijskim nadzorima utvrđeno je da za 697 kategorija proizvoda trgovci nisu za najmanje jedan artikl odredili cijenu do najviše razine dopuštene cijene, iako su te artikle imali u ponudi. I na koncu, utvrđeno je i 326 slučajeva neisticanja plakata s popisom artikla s ograničenim cijenama te osiguranja zasebnih dijelova u trgovinama za te proizvode.