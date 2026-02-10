Državni tajnik: "APN se jedva nosi s 10-ak upita dnevno za ulazak u sustav priuštivog stanovanja"

“U početku smo bili skeptični jer tajming nije bio najpovoljniji, no interes stalno raste. Sve je više zahtjeva i upita, a naši službenici jedva uspijevaju odgovoriti na sve. Dnevno u APN stiže između 10 i 15 zahtjeva”, rekao je Uhlir što, doduše, i ne zvuči kao velika navala koja će spomenutu brojku od 600 tisuća radikalnije smanjiti.