Državni tajnik: "APN se jedva nosi s 10-ak upita dnevno za ulazak u sustav priuštivog stanovanja"

Vlasnici praznih stanova i obiteljskih kuća koji svoje nekretnine žele staviti u funkciju priuštivog najma mogu se javiti na javni poziv do 15. veljače, a prema podacima nadležnih, interes je veći nego što se u početku očekivalo.
600 tisuća praznih stanova
U Hrvatskoj se, prema procjenama, nalazi oko 600 tisuća praznih privatnih stanova, a cilj programa je dio tih nekretnina aktivirati i uključiti u sustav priuštivog stanovanja.
Državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir izjavio je za HRT da je odaziv na poziv vrlo dobar, unatoč početnim sumnjama.
“U početku smo bili skeptični jer tajming nije bio najpovoljniji, no interes stalno raste. Sve je više zahtjeva i upita, a naši službenici jedva uspijevaju odgovoriti na sve. Dnevno u APN stiže između 10 i 15 zahtjeva”, rekao je Uhlir što, doduše, i ne zvuči kao velika navala koja će spomenutu brojku od 600 tisuća radikalnije smanjiti.
Na javni poziv mogu se javiti vlasnici stanova i obiteljskih kuća koje su prazne dulje od dvije godine.
Vlasnicima se jamči sigurnost
Uz zahtjev je potrebno priložiti šest dokaza, među kojima su preslika osobne iskaznice, fotodokumentacija nekretnine radi provjere njezina stanja i uporabivosti, dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu iz zemljišnih knjiga, posljednji račun pričuve ako se ona plaća, kao i dokaz da nekretnina nije bila korištena najmanje dvije godine, što se najčešće potvrđuje računima za energente, vodu ili izvodima o potrošnji.
Uhlir je istaknuo da se vlasnicima jamči sigurnost jer Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) preuzima upravljanje stanom i sve pravne obveze.
“Vlasnik dobiva kumulativnu isplatu za cijelo razdoblje na koje potpisuje ugovor. Šezdeset posto iznosa isplaćuje se odmah nakon potpisa ugovora, a preostalih četrdeset posto u polovici razdoblja korištenja stana“, pojasnio je. Dodao je i kako APN preuzima sve pravne odgovornosti vezane uz korištenje nekretnine, čime se vlasnicima osigurava dodatna razina zaštite i sigurnosti.
