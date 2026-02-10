što će reći merz?
Merkel donijela odluku koja je iznenadila sve: Zašto se nakon više od šest godina odlučila na ovaj korak?
Prvi put nakon više od šest godina Merkel će se ponovno pojaviti na jednom stranačkom saboru. Što o tome misli Friedrich Merz?
Iznenađujuće, bivša savezna kancelarka Angela Merkel 20. veljače prvi će put od svog odlaska s dužnosti ponovno sudjelovati na stranačkom saboru CDU-a, piše Handelsblatt.
"Bivša savezna kancelarka dr. Merkel prihvatit će poziv i sudjelovati kao počasna gošća prvoga dana stranačkog sabora (20. veljače 2026.) sve do izbora predsjednika stranke“, priopćio je njezin ured Njemačkoj novinskoj agenciji (dpa) na upit. Sudjelovanje je potvrdila i glasnogovornica CDU-a.
Stranački sabor održat će se 20. i 21. veljače u Stuttgartu. Uobičajeno je da se svi bivši predsjednici stranke pozivaju kao počasni gosti. Kao aktivna političarka, danas 71-godišnjakinja posljednji je put fizički sudjelovala na saveznom stranačkom saboru CDU-a 2019. godine u Leipzigu. Posljednji sabor tijekom njezina mandata kancelarke održan je u siječnju 2021. u digitalnom obliku zbog pandemije koronavirusa, prije nego što ju je u prosincu iste godine naslijedio Olaf Scholz (SPD).
Merkel nije prihvatila pozive na savezne stranačke sabore 2022. i 2024. godine. Na pitanje je li se njezino "poslijemandatno shvaćanje“ sada promijenilo, iz Merkelina ureda poručili su: "Ne, iznimka potvrđuje pravilo.“
Hladni odnosi s vodstvom stranke i Merzom
Zasad nije poznato hoće li Merkel na stranačkom saboru uzeti riječ. Bivša kancelarka od izbora Friedricha Merza za predsjednika CDU-a u siječnju 2022. ima distanciran odnos prema stranačkom vodstvu. Smatra se da je njezin odnos s Merzom osobno ozbiljno narušen. Unija se pod njegovim vodstvom znatno udaljila od Merkelina razdoblja, a danas u zastupničkom klubu postoji tek još nekoliko pristaša bivše kancelarke.
Merkel je Merza, najprije kao vođu oporbe, a potom i kao kancelara, više puta javno kritizirala. To što je njegova zastupnička skupina CDU/CSU još tijekom izborne kampanje progurala odluku o migracijama u Bundestagu uz glasove AfD-a, nazvala je pogrešnim. Kritički gleda i na odbijanje migranata na njemačkim granicama.
Merkel je doduše u svibnju došla u Bundestag na izbor Merza za saveznog kancelara. No nakon što je prvi krug glasovanja propao, napustila je parlament. Polaganje prisege kancelara i vlade potom je održano bez nje. Svoje sudjelovanje na proslavi 70. rođendana kancelara otkazala je u studenome prošle godine zbog putovanja u Izrael.
Signal na početku izborne godine?
Njezino sudjelovanje moglo bi se shvatiti kao signal na početku teške izborne godine, u kojoj je za stranke političkog centra prije svega važno zajednički zaustaviti dosad neobuzdani uspon AfD-a. Stranački sabor, koji se održava dva tjedna prije izbora za pokrajinski parlament u Baden-Württembergu, bit će u potpunosti obilježen izbornom kampanjom. U rujnu će se zatim održati izbori u Saskoj-Anhaltu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, gdje AfD u anketama doseže vrijednosti od 35 do 40 posto.
Zanimljivo će biti vidjeti kako će se Merkel i Merz međusobno odnositi u Stuttgartu. Svojim dolaskom bivša kancelarka u svakom slučaju ispunjava želju koju joj je Merz uputio 2024. u govoru povodom njezina 70. rođendana: "Da ostaneš naklonjena CDU-u.“
Merkel u posljednje vrijeme nije imala samo kritike za Merza. Njegovu vanjsku politiku izričito je pohvalila. "Kao građanka, smatram da je ono što je Friedrich Merz učinio zapravo dobro“, rekla je u rujnu u talk-showu "Spiegel“-a pod nazivom „Spitzengespräch“. „Iskreno, olakšavajuće je da Njemačka ponovno nastupa s šarmom i glasom u Europi i svijetu.“
Merkel neće biti jedina bivša predsjednica stranke na saboru u Stuttgartu. Bundestagov zastupnik Armin Laschet sudjelovat će kao delegat. A Annegret Kramp-Karrenbauer bit će prisutna čak u dvije uloge: kao bivša predsjednica stranke i kao nova predsjednica Zaklade Konrad Adenauer. Time će u Stuttgartu biti zastupljeni svi još živi predsjednici stranke.
