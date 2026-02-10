Merkel donijela odluku koja je iznenadila sve: Zašto se nakon više od šest godina odlučila na ovaj korak?

Njezino sudjelovanje moglo bi se shvatiti kao signal na početku teške izborne godine, u kojoj je za stranke političkog centra prije svega važno zajednički zaustaviti dosad neobuzdani uspon AfD-a. Stranački sabor, koji se održava dva tjedna prije izbora za pokrajinski parlament u Baden-Württembergu, bit će u potpunosti obilježen izbornom kampanjom. U rujnu će se zatim održati izbori u Saskoj-Anhaltu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, gdje AfD u anketama doseže vrijednosti od 35 do 40 posto.