Oglas

imao pravo

Jasenkin suprug je preminuo prije isplate inkluzivnog dodatka: "Ovdje se ne radi o novcu, nego o pravdi'

author
Katarina Plantak
|
09. velj. 2026. 15:10

Jasenkin suprug Nikola preminuo je, a da nikada nije primio inkluzivni dodatak na koji je imao pravo.

Oglas

Nikola je bio onkološki bolesnik, a preminuo je prije nego što je dovršen upravni postupak za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak, koji u praksi često traje mjesecima, a ponekad i godinama, zbog nedostatka stručnih komisija, velike administrativne opterećenosti i sporog prikupljanja medicinske dokumentacije.

"Nikola je primao pomoć za njegu u iznosu od 240 eura, koju je ostvario u šestom mjesecu 2022. U trećem mjesecu 2024. ja sam postavila upit socijalnoj službi što je s njegovim inkluzivnim dodatkom. Oni su mi na to rekli da on novu komisiju ima u šestom mjesecu 2024. i tražili su nove nalaze, koje sam im ja istog dana poslala, s obzirom na to da je njegovo stanje bilo sve lošije i lošije.

Oni su mi rekli da neće taj zahtjev podnijeti sve do šestog mjeseca. Nikola je preminuo u petom mjesecu 2024. Nakon par dana od njegove smrti javili su mi da gubim sva prava na inkluzivni dodatak“, kaže Jasenka Bastaić.

"Nikola živio još pet mjeseci i imao je sve svoje troškove"

Na pitanje kako se osjećala nakon takve odluke, odgovara:

"Iskreno sam smatrala da je ta odluka nepravedna i neutemeljena, s obzirom na to da je Nikola živio još pet mjeseci i imao je sve svoje troškove i potrebe u tih pet mjeseci. Ali, njihov odgovor je bio da njegovom smrću ja gubim sva prava.“

Do nedavno su nadležna tijela u pravilu obustavljala postupke u slučaju smrti korisnika, tumačeći da se radi o osobnom pravu koje prestaje smrću. Međutim, Upravni sud je u recentnoj presudi zauzeo stav da se postupak mora nastaviti te da se neisplaćeni iznosi mogu priznati nasljednicima, jer je riječ i o imovinskom potraživanju koje je nastalo za života korisnika.

"Tu se uopće ne radi o novcu"

Nakon te presude, prema kojoj se zaostali iznosi inkluzivnog dodatka ipak mogu isplatiti nasljednicima, Jasenka kaže da je iskreno sretna.

"Tu se uopće ne radi o novcu, koliko se radi o pravdi, jer su svi ti onkološki bolesnici i općenito bolesnici koji imaju pravo na inkluzivni dodatak to bi trebali ostvariti.“

Jasenka zasad još nije podnijela tužbu, no nakon ove sudske odluke ozbiljno razmišlja o pokretanju postupka.

"Nisam tužila jer su mi rekli da nemam pravo, ali s ovim ću sada definitivno pokrenuti postupak.“

Teme
Jasenka Bastaić inkluzivni dodatak

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ