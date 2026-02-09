Jasenkin suprug je preminuo prije isplate inkluzivnog dodatka: "Ovdje se ne radi o novcu, nego o pravdi'

"Nikola je primao pomoć za njegu u iznosu od 240 eura, koju je ostvario u šestom mjesecu 2022. U trećem mjesecu 2024. ja sam postavila upit socijalnoj službi što je s njegovim inkluzivnim dodatkom. Oni su mi na to rekli da on novu komisiju ima u šestom mjesecu 2024. i tražili su nove nalaze, koje sam im ja istog dana poslala, s obzirom na to da je njegovo stanje bilo sve lošije i lošije.