Novi obrat oko inkluzivnog dodatka: Piletić se žalio na presudu suda!

Međutim, u praksi se rješenje o inkluzivnom dodatku čeka mjesecima, a neki čekaju i dulje od godinu dana. Zakon ništa izrijekom ne kaže o tome što će se dogoditi ako osoba premine prije nego što dobije rješenje: procjenjuje se da je oko 15.000 osoba, uglavnom teških onkoloških bolesnika, preminulo prije nego što je dočekalo rješenje.