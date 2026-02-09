Novi obrat oko inkluzivnog dodatka: Piletić se žalio na presudu suda!

Suprotno očekivanjima, Ministarstvo socijalne politike Marina Piletića uložilo je žalbu na presudu Upravnog suda u Zagrebu vezanu uz pravo nasljednika preminulih osoba s invaliditetom ili s teškim kroničnim bolestima na neisplaćene iznose inkluzivnog dodatka.
S obzirom na argumente iz obrazloženja presude, upućeni su očekivali da će Piletić prihvatiti da je pogriješio, kao što su ga stručnjaci i predstavnici udruga upozoravali, da će prihvatiti prvostupanjsku presudu i početi ispravljati nepravdu nanesenu tisućama preminulih osoba i njihovih nasljednika. No, iz provjere stanja sudskog predmeta razvidno je da je Ministarstvo socijalne politike još 2. veljače uložilo žalbu Visokom upravnom sudu, piše Jutarnji.
Šutnja iz ureda Šavorić & Partneri
Na kojim se argumentima tužba bazira, nije trenutno poznato. Još u nedjelju navečer Jutarnji je poslao pitanja resornom ministarstvu, ali odgovore još nisu dobili. Neobično je da slučaj nije željela komentirati ni odvjetnica Maja Marta Martonja iz odvjetničkog društva Šavorić & Partneri, koja je zastupala drugu, "pobjedničku" stranu i na temelju čije je tužbe Upravni sud donio presudu u korist njezine stranke.
Podsjetimo, prema Zakonu o inkluzivnom dodatku, socijalna služba o svakom zahtjevu za inkluzivni dodatak treba odlučiti u roku od 15 dana. Zakon također jamči da će svi kojima će biti odobren dodatak dobiti sve isplate od dana podnošenja zahtjeva, a ne od dana donošenja rješenja.
Međutim, u praksi se rješenje o inkluzivnom dodatku čeka mjesecima, a neki čekaju i dulje od godinu dana. Zakon ništa izrijekom ne kaže o tome što će se dogoditi ako osoba premine prije nego što dobije rješenje: procjenjuje se da je oko 15.000 osoba, uglavnom teških onkoloških bolesnika, preminulo prije nego što je dočekalo rješenje.
Iako za to nema jasno zakonsko uporište, Ministarstvo socijalne politike odlučilo je da će u tom slučaju sve postupke za odobravanje inkluzivnog dodatka prekinuti s danom smrti podnositelja, da im neće izdati rješenja te da nasljednici neće imati pravo na isplatu iznosa od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja.
