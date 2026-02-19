Dupinka Skalina u rijeci Jadro u opasnom je zdravstvenom stanju

"Okot je trajao više od dva sata, ova je situacija iznimno opasna za nju. Iako mladunče nije više u njenom tijelu, za nju i dalje postoji opasnost od krvarenja i infekcije", istaknuto je na stranici Instituta čije je sjedište u Lošinju. Dodaje se kako se dupinka, gurajući mrtvo mladunče koje ne želi napustiti, nakratko upetljala među konope vezanih brodica.