VIDEO / Nevjerojatan prizor: Dupin u rijeci Jadro rađa mladunče

Dupin, koji je iz mora uplovio u rijeku Jadro na području Solina, ženskog je roda, a u četvrtak je ženka počela porađati mladunče i učestalije isplivavati na površinu kako bi uhvatila zraka, doznaje se u Javnoj ustanovi More i krš, koja prati razvoj događaja na terenu.

"Primjetili smo danas da je počelo rađanje mladunčeta, ali je zapeo njegov izlazak iz tijela majke pa ona češće no ranije isplivava na površinu radi uzimanja kisika, budući da su dupini sisavci," rekao je Hini Josip Boban, savjetnik za biologiju i ekologiju mora u Javnoj ustanovi More i krš.

Stručnjaci iz ustanove prate razvoj događaja s rađanjem mladunčeta, pri čemu postupaju po uputama Ministarstva zaštite okoliša.

"Mladunče može biti rođeno živo ili mrtvo, od toga zavisi kakvi će postupci uslijediti", kaže Boban.

Ako mladunče bude živo, objasnio je Boban, postoji šansa da se majka zajedno s njim vrati u more. U slučaju da mladunče bude mrtvo, uslijedit će stručna analiza njegova tijela.