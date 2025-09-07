Dvojica privedena zbog tučnjave na pulskoj tržnici

39-godišnji državljanin BiH je u petak oko 18,45 sati na terasi ugostiteljskog objekta na Narodnom trgu u Puli gdje se nalazi tržnica, nezadovoljan postavljanjem skele, fizički napao 59-godišnjaka nakon čega je došlo do fizičkog sukoba između njega, 59-godišnjaka i 69-godišnjaka s jedne strane i trojice djelatnika odnosno 59-godišnjaka, 27-godišnjaka i 23-godišnjaka s druge strane.