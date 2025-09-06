Šest osoba ozlijeđeno u tučnjavi u Puli

"Do sada je utvrđeno da se zbog nesuglasica oko postavljanja skele fizički sukobilo šest osoba, odnosno 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, 59-godišnjak i 69-godišnjak s jedne strane te 59-godišnjak, 27-godišnjak i 23-godišnjak s druge strane. U događaju je 27-godišnjak teško ozlijeđen dok su ostali sudionici događaja lakše ozlijeđeni", izvijestili su iz policije koja provodi kriminalističko istraživanje i utvrđuje sve okolnosti događaja.