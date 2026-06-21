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zadobili tjelesne ozljede

Dvojica Slovenaca napadnuta u centru Poreča

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N1 Info
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21. lip. 2026. 11:32
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Poreč
Dusko Marusic/PIXSELL /Ilustracija

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljima koji su ozlijedili dvojicu slovenskih državljana.

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Policijski službenici utvrđuju okolnosti ozljeđivanja dvojice slovenskih državljana.

Prema prijavi 19-godišnjaka i maloljetnika, njih je 20. lipnja oko 3 sata na Narodnom trgu u Poreču napalo nekoliko nepoznatih počinitelja. Slovenski državljani su u događaju su zadobili tjelesne ozljede.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljima.

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