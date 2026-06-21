zadobili tjelesne ozljede
Dvojica Slovenaca napadnuta u centru Poreča
Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljima koji su ozlijedili dvojicu slovenskih državljana.
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Policijski službenici utvrđuju okolnosti ozljeđivanja dvojice slovenskih državljana.
Prema prijavi 19-godišnjaka i maloljetnika, njih je 20. lipnja oko 3 sata na Narodnom trgu u Poreču napalo nekoliko nepoznatih počinitelja. Slovenski državljani su u događaju su zadobili tjelesne ozljede.
Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljima.
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