Oglas

Užas na Ljubljanskoj aveniji

Stravična nesreća u Zagrebu: Vatrogasci rezali krov da spase ženu, vozač ispao iz automobila

author
N1 Info
|
21. lip. 2026. 10:09
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
11.05.2023., Novaki Petrovinski - Oko 1:45 ujutro u Novakima Petrovinskim kod Jastrebarskog dogodila se prometna nesreca u kojoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo te je vozac smrtno stradao. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija

Vatrogasci su morali rezati krov BMW-a, kako bi spasili ženu iz automobila koji se ogromnom brzinom zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji. Do stravične nesreće došlo je oko 1.30 sati.

Oglas

Vozač je od siline udarca ispao iz automobila, te mu je ruka zapela kod vozačevog kotača, ispričali su čitatelji 24sata novinarima Bogdanu Blotneju i Luki Safundžiću, koji su svjedočili jezivoj prometnoj nesreći do koje je noćas došlo na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu.

Kako doznaju, oko 1.25 sati došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva automobila, BMW X5 i Audi A6. Vatrogasci koji su došli na intervenciju prvo su skidali muškarca s boka BMW-a, te su ga predali ekipi Hitne pomoći.

Nakon toga krenuli su iz BMW-a izvlačiti žensku osobu. Morali su rezati krov BMW-a, kako bi je uspjeli spasiti.

Čitatelji su također ispričali detalje užasa.

"Navodno je BMW udario u stražnji lijevi dio Audija te se od siline udarca krenuo okretati po cesti, odbacilo ga je dalje te se zaustavio na stupu", rekao je čitatelj.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
policija prometna nesreća zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ