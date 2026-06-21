Užas na Ljubljanskoj aveniji
Stravična nesreća u Zagrebu: Vatrogasci rezali krov da spase ženu, vozač ispao iz automobila
Vatrogasci su morali rezati krov BMW-a, kako bi spasili ženu iz automobila koji se ogromnom brzinom zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji. Do stravične nesreće došlo je oko 1.30 sati.
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Vozač je od siline udarca ispao iz automobila, te mu je ruka zapela kod vozačevog kotača, ispričali su čitatelji 24sata novinarima Bogdanu Blotneju i Luki Safundžiću, koji su svjedočili jezivoj prometnoj nesreći do koje je noćas došlo na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu.
Kako doznaju, oko 1.25 sati došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva automobila, BMW X5 i Audi A6. Vatrogasci koji su došli na intervenciju prvo su skidali muškarca s boka BMW-a, te su ga predali ekipi Hitne pomoći.
Nakon toga krenuli su iz BMW-a izvlačiti žensku osobu. Morali su rezati krov BMW-a, kako bi je uspjeli spasiti.
Čitatelji su također ispričali detalje užasa.
"Navodno je BMW udario u stražnji lijevi dio Audija te se od siline udarca krenuo okretati po cesti, odbacilo ga je dalje te se zaustavio na stupu", rekao je čitatelj.
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