"Međutim, situacija se sada globalno mijenja. Ono što se ovdje u ovome djelu svijeta smatra lošim, a to je da država potiče inovacije, razvoj i investicije jer to treba prepustiti privatnom sektoru, Kinezi su išli drugim putem: država je rekla da će osigurati razvoj, a onda će privatnici na operativnoj razini te tehnološke inovacije iskoristiti. Za takav pristup morate biti veliki. Ono što je problem Europske unije je što je vrlo nejedinstvena oko toga. EU je dovoljno velika, da kada bi bila udružena na zajedničkim razvojnim projektima, onda bi to sigurno dalo efekta. Hrvatska je premala da može raditi tehnološke iskorake. Vidimo da je zapadna industrija zapala u velike probleme, govori se o deindustrijalizaciji. Ako se jedna Njemačka deindustrijalizirala, pitanje je kako Hrvatska u cijelom tom okruženju može napraviti iskorak u industriji? Nije to lako promijeniti", zaključuje Garača.