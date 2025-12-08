Eksplodirao uvoz božićnih drvaca: Najviše nam ih stiže iz ove dvije zemlje

Na domaćem se tržištu idućih dana očekuje oko pola milijuna božićnih drvaca. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore uvoz je u godinu dana porastao za nevjerojatnih 70 posto, a najviše nam drvaca dolazi iz Danske. Hrvatska trenutačno ima oko tisuću dvjesto uzgajivača koji se bore za očuvanje domaće proizvodnje.
Oglas
Obitelj Biškup iz Tužnog za HRT otkriva kako prodaju sve što posijeku i iskopaju, no najveći problem im zadaje divljač.
"Ovih dana smo pripremili srebrnu i nordijsku jelu za prodaju za naše kupce. Najviše nam se traži nordijska jela, pa onda srebrna, a obična jednostavno izumire, ona više ne ide", kaže.
Posao oko uzgoja je zahtjevan, svjedoči i Sanja Brežni-Blažunaj iz Črnca, nadomak Varaždina. A i potrebno se strpjeti šest, sedam godina dok ne postignu željenu veličinu i oblik.
"Nije bilo nikakvih nametnika, ja ih isključivo uzgajam na ekološki način, samo sam ih prve godine bila dvije tri godine prihranjivala i to sa ekološkim gnojivom. Prskala sam ih sa modrom galicom odnosno modrim uljem i ništa drugo, pojasnila je Brežni-Blažunaj.
Od prošle godine pojavio se novi problem - nelojalna konkurencija i prekomjerni uvoz iz Danske i Mađarske stvaraju nered na tržištu i ruše cijenu.
"2023. uvezli smo 99 tisuća komada svježih božićnih drvaca. Prošle godine uvoz je narastao na 175 tisuća komada, u vrijednosti većoj od pola milijuna eura. Najviše ga uvozimo iz Danske", rekli su iz Sektora za poljoprivredu HGK.
Zbog toga, kažu u Udruzi proizvođača - interes za domaćom proizvodnjom pada.
"Na ovoj parceli obična jela bude išla do 20 eura, to ću sad reći, makar neki proizvođači ne žele reći cijenu. A kad se tiče ovih srebrnih budu ih možda isto 20 eura. Mislim da je jedna prihvatljiva cijena", kazala je uzgajivačica.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas