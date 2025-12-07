Božićno drvce opet svijetli u Betlehemu, prvi put od početka rata u Gazi

Božićno veselje vratilo se u tradicionalno rodno mjesto Isusa Krista u subotu jer je Betlehem na okupiranoj Zapadnoj obali prvi put od početka rata u Gazi prije više od dvije godine osvijetlio božićno drvce.
Okićeno crvenim i zlatnim kuglicama, božićno drvce koje stoji nekoliko metara od Crkve Rođenja Isusova na Trgu Manger postalo je simbol nade.
Drvce je osvijetljeno uz ovacije, njegove žute lampice svjetlucale su, a jarko crvena zvijezda na vrhu sjala je na oblačnom noćnom nebu obasjanom svijetlećim, gotovo punim mjesecom.
To je prvi put da grad održava uobičajene proslave otkako je izbio rat u Gazi nakon napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023.
"To je kao simbol otpornosti", rekla je 27-godišnja Aber Štaja, koja radi na Sveučilištu Al-Zaytoonah za znanost i tehnologiju u Salfitu na Zapadnoj obali.
Putovala je 100 kilometara s grupom sveučilišnih studenata jer "želimo slaviti i biti s našom braćom i sestrama u Betlehemu kako bismo uživali u ovom danu".
Tisuće ljudi prisustvovalo je, uključujući kršćane i muslimane, te mnoge koji su doputovali iz palestinskih teritorija i Izraela, a neki čak i iz udaljenijih krajeva, kako bi uživali u povratku blagdanskog duha.
Časne sestre promatrale su prizor s jednog krova, dok su mnoge obitelji, uključujući djecu, ispunile balkone i krovove kako bi ugledale osvijetljeno drvce.
Zvuci smijeha ispunili su zrak jer mnogi nisu mogli odoljeti osmijehu unatoč trenucima kiše.
Posljednje dvije godine Betlehem je slavio Božić na tmurniji način, bez većih javnih svečanosti.
Kršćanski hodočasnici, posebno iz Azije, Južne Amerike i istočne Europe, u posljednjih nekoliko mjeseci počeli su se vraćati.
Gospodarstvo Betlehema gotovo se u potpunosti oslanja na turizam.
