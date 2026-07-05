Šeparović žestoko odgovorio Milanoviću: "Potrebna mu je stručna pomoć!"

Ponavljam, nije našem predsjedniku lako. Silno bi htio biti važan, ali srećom, jadan, ni o čem važnom ne odlučuje. Istina, sramoti našu državu, ali zamislite što bi moglo biti da ima veće ovlasti. Zato se čudim svima koji se s njim upuštaju u prekomjerne sukobe i svađe. Kaže ona pametna izreka: "Ne valjaj se sa svinjom u blatu jer ćete se oboje uprljati, a svinja to zapravo voli".