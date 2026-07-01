Milanović: Nema drame. Kundid će provesti moju zapovijed!

"Predsjednik Vlade pravi se lud. On razmišlja u formatu slike. On se vidi na tribini na Koaliciji voljnih. Donio sam odluku, i gotovo je. Francuski predsjednik to radi radi sebe, tamo okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici. Da smo tamo nekakav posebni gost i da su odnosi normalniji...", kazao je.