sukob oko pariza
Milanović: Nema drame. Kundid će provesti moju zapovijed!
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Slunju prati završnu vojnu vježbu "Borbena moć 26".
Pratite uživo na N1 televiziji.
Istaknuo je da s Amerikancima imamo dobru suradnju i da nisu očajni da drugima "uvale" svoju robu. Amerikanci su, kaže, po naravi velesila, a velesila je jako malo.
Rekao je da mu je ovo treći dan zaredom da izlazi pred kamere te da je to i njemu samom previše.
"Nadam se da je ova etapa prebacivanja i dobacivanja završava dana s ovim i da dolazi mirniji vikend", kazao je.
Milanović je naglasio da će načelnik Glavnog stožera provesti zapovijed vrhovnog zapovjednika. "Nema drame", poručio je.
"Priča s vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. Mi zapovijedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak. Nema ministar tu što, uz svo dužno poštobvamnje. Zna se koga vojnik mora slušati i kada ne smije poslušati nikoga", rekao je.
"U svakoj drugoj situaciji provodi se zapovijed i gleda tko je viši. Malterirali su ga", rekao je Milanović. Dodao je da si je tadašnji ministar Damir Krstičević kriomice člankom 69 ubacio ovlast i rekao da se Krstičević osjećao kao vrhovni zapovjednik.
To je, kaže, bio pokušaj da se predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika isključi iz prizemnih poslova. "To je potpuni promašaj. Jer, dođe li do prijepora, opet će predsjednikova biti zadnja", poručio je.
Naglasio je da se po Ustavu može umiješati svaki put, što nije radio, ali sad je. "Pitanje galamdžijama. Što uopće smijem raditi? Prigrabili ste sve - novac, poslove, kompletan sustav materijalnog posla MORH-a je vaš. Napišite mi, pa ću vam savjetovati da formirate nacionalnu gardu, žandarmeriju, pa s njom zapovijedajte. Vojskom će zapovjediti jedna osoba", rekao je Milanović.
"Predsjednik Vlade pravi se lud. On razmišlja u formatu slike. On se vidi na tribini na Koaliciji voljnih. Donio sam odluku, i gotovo je. Francuski predsjednik to radi radi sebe, tamo okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici. Da smo tamo nekakav posebni gost i da su odnosi normalniji...", kazao je.
Govorio je o prijetnji Kundidu. "Imat će Anušić i ministri posljedica. Neću reći kakvih. Neka ne spavaju mirno! Kundid provodi zapovijedi, koje mogu biti nekome nezakonite, a nisu nezakonite. Ja kažem Plenkoviću nećeš ga privoditi u svoj brlog. Dođi kod mene", dodao je predsjednik.
Odluka koju je donio, rekao je, potpuno je zakonita. "Postoje li u vojsci nezakonite zapovijedi? Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva, ali ne zbog protuzakonitosti. Tvrdim da je ovo točno i politički nužno", poručio je.
"S obzirom da sam najljeniji hrvatski političar kojeg građani uporno biraju, tko predstavlja Hrvatsku u Europskom vijeću? Vlada i Predsjednik, u skladu s ustavnim ovlastima. Jesu li stavovi koje Plenković potpuno privatno zastupa po svijetu stavovi države, ili njega i njegovog kartela?", rekao je.
"Ako mi se diraš u zapovijedanje vojskom, onda ćemo pričati, ako treba svaki dan. Zato što kradeš", poručio je.
Milanović se u jednom trenutku krenuo obračunavati s novinarima - novinarkom Ivanom Pezo Moskaljov s Nove TV i Tomislavom Krasnecom iz Večernjeg lista, kojeg je prozvao lobistom.
"Je li Andrej Vučić došao danas na vježbu? Je li ikad došao na vježbu?", pitao je i dodao da je on kao premijer išao, ali ne često da se, kako je rekao, ne nameće.
"Čovjek je izjavio da mu Kundid duguje lojalnost zato što ga je Vlada predložila i Sabor izabrao. Tko meni duguje lojalnost, koga sam ja predložio? Predsjednica Vrhovnog suda, jer sam je predložio?", rekao je.
USKORO OPŠIRNIJE...
Podsjetimo, slanje oko 20 pripadnika Počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu izazvalo je novi spor između predsjednika Zorana Milanovića te premijera Andreja Plenkovića.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare