RUKA PRIJATELJSTVA

Evo što je ministar Šušnjar poručio Mađarima na dan izbora

12. tra. 2026. 19:28
Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski naftovod preko Balkana mogao bi okončati ovisnost Budimpešte o ruskoj nafti, no vlada premijera Viktora Orbána tome se opirala. Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar na dan izbora poslao je poruku Mađarima

Hrvatska nudi rješenje za smanjenje ovisnosti Mađarske o ruskoj nafti kroz Jadranski naftovod (Adria), koji već sada opskrbljuje Mađarsku i Slovačku značajnim količinama.

Iako je nakon problema s naftovodom Družba Adria povećala isporuke, Budimpešta odbija trajno prijeći na tu alternativu. Tvrdi da je ruska nafta jeftinija i tehnički prikladnija te dovodi u pitanje kapacitet i cijene transporta, piše Politico.

Stručnjaci smatraju da je riječ prije o političkoj nego tehničkoj odluci, dok spor dodatno opterećuju stare tenzije između Hrvatske i MOL-a.

Rješenje bi moglo ovisiti o ishodu mađarskih izbora, a kao nova opcija spominje se i uvoz američke nafte - preko Jadranskog naftovoda.

"Naša poruka mađarskom narodu je jasna..."

Na taj članak reagirao je na društvenoj mreži X hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar (DP), poslavši poruku Mađarima na dan izbora.

"Ovaj članak zaslužuje pažnju. Za Hrvatsku je ključna činjenica da je Jadranski naftovod pokazao kako je pouzdan i vjerodostojan pravac za regionalnu energetsku sigurnost. Posljednjih tjedana pomogao je osigurati neprekinutu opskrbu i Mađarskoj i Slovačkoj.

Hrvatska će i dalje djelovati kao odgovoran partner. Naša infrastruktura tu je kako bi ojačala otpornost, diversifikaciju i sigurnost diljem srednje Europe.

Naša poruka mađarskom narodu jednako je jasna – Hrvatska pruža ruku prijateljstva. Želimo suradnju, a ne konfrontaciju.

U vremenima neizvjesnosti, dobri susjedi zajedno grade rješenja", poručio je Šušnjar.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

