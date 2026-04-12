Evo što je ministar Šušnjar poručio Mađarima na dan izbora

Hrvatski naftovod preko Balkana mogao bi okončati ovisnost Budimpešte o ruskoj nafti, no vlada premijera Viktora Orbána tome se opirala. Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar na dan izbora poslao je poruku Mađarima
Hrvatska nudi rješenje za smanjenje ovisnosti Mađarske o ruskoj nafti kroz Jadranski naftovod (Adria), koji već sada opskrbljuje Mađarsku i Slovačku značajnim količinama.
Iako je nakon problema s naftovodom Družba Adria povećala isporuke, Budimpešta odbija trajno prijeći na tu alternativu. Tvrdi da je ruska nafta jeftinija i tehnički prikladnija te dovodi u pitanje kapacitet i cijene transporta, piše Politico.
Stručnjaci smatraju da je riječ prije o političkoj nego tehničkoj odluci, dok spor dodatno opterećuju stare tenzije između Hrvatske i MOL-a.
Rješenje bi moglo ovisiti o ishodu mađarskih izbora, a kao nova opcija spominje se i uvoz američke nafte - preko Jadranskog naftovoda.
"Naša poruka mađarskom narodu je jasna..."
Na taj članak reagirao je na društvenoj mreži X hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar (DP), poslavši poruku Mađarima na dan izbora.
"Ovaj članak zaslužuje pažnju. Za Hrvatsku je ključna činjenica da je Jadranski naftovod pokazao kako je pouzdan i vjerodostojan pravac za regionalnu energetsku sigurnost. Posljednjih tjedana pomogao je osigurati neprekinutu opskrbu i Mađarskoj i Slovačkoj.
This article deserves attention.— Ante Šušnjar (@susnjar_a) April 12, 2026
For Croatia, the main point is that the Adriatic pipeline has demonstrated that it is a reliable and credible route for regional energy security. In recent weeks, it has helped ensure uninterrupted supply to both Hungary and Slovakia.
Croatia…
Hrvatska će i dalje djelovati kao odgovoran partner. Naša infrastruktura tu je kako bi ojačala otpornost, diversifikaciju i sigurnost diljem srednje Europe.
Naša poruka mađarskom narodu jednako je jasna – Hrvatska pruža ruku prijateljstva. Želimo suradnju, a ne konfrontaciju.
U vremenima neizvjesnosti, dobri susjedi zajedno grade rješenja", poručio je Šušnjar.
