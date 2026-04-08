dogovor Vance-Orban

Šušnjar o mađarskoj kupovini američke nafte: "Kako bi rekao 'Yes Minister'..."

08. tra. 2026. 15:51
U.S. Vice President JD Vance and Hungarian Prime Minister Viktor Orban appear on stage together during Day of Friendship event at MTK Sportpark in Budapest, Hungary, April 7, 2026.
REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar putem svog X profila komentirao je Bloombergovo izvješće o dogovoru između mađarskog premijera Orbána i američkog potpredsjednika Vancea o kupovini nafte.

"Dobar dogovor. Treba ga pozdraviti", napisao je Ante Šušnjar na svom X profilu, komentirajući Bloombergovo izvješće o dogovoru između Viktora Orbán i JD-ja Vancea o mađarskoj kupovini američke nafte.

"Ipak, bilo bi fantastično biti muha na zidu kada je ovaj dogovor predstavljen. Samo slušati kako mađarski dužnosnici, potpuno ozbiljna izraza lica, objašnjavaju svojim američkim sugovornicima kako se to može lako ostvariti putem Jadranskog naftovoda (JANAF), jer ima dokazani kapacitet. Upravo smo to i sami isticali tijekom našeg nedavnog posjeta i sastanaka u Washingtonu", dodao je.

"Posljednjih tjedana to je postalo sasvim jasno, jer je Jadranski naftovod bez poteškoća opskrbljivao i mađarsko i slovačko tržište", kaže ministar.

"Na kraju, Washington dobiva dogovor, netko dobiva priliku za fotografiranje, a Hrvatska dobiva svoju poznatu sporednu ulogu – omogućujući da tuđa „strateška suverenost” uopće funkcionira. Zanimljivo kako „sekundarna” ruta postaje ključna onog trenutka kada ulozi porastu."

"P.S. Kako bi rekao Yes Minister: „u politici moraš naučiti govoriti taktično i s finoćom, budalo! I znati kada ne reći ništa.” Posljednjih mjeseci bilo bi lakše da je netko poslušao taj savjet", zaključio je Ante Šušnjar.

