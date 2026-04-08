Šušnjar o mađarskoj kupovini američke nafte: "Kako bi rekao 'Yes Minister'..."

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar putem svog X profila komentirao je Bloombergovo izvješće o dogovoru između mađarskog premijera Orbána i američkog potpredsjednika Vancea o kupovini nafte.
Oglas
"Dobar dogovor. Treba ga pozdraviti", napisao je Ante Šušnjar na svom X profilu, komentirajući Bloombergovo izvješće o dogovoru između Viktora Orbán i JD-ja Vancea o mađarskoj kupovini američke nafte.
"Ipak, bilo bi fantastično biti muha na zidu kada je ovaj dogovor predstavljen. Samo slušati kako mađarski dužnosnici, potpuno ozbiljna izraza lica, objašnjavaju svojim američkim sugovornicima kako se to može lako ostvariti putem Jadranskog naftovoda (JANAF), jer ima dokazani kapacitet. Upravo smo to i sami isticali tijekom našeg nedavnog posjeta i sastanaka u Washingtonu", dodao je.
"Posljednjih tjedana to je postalo sasvim jasno, jer je Jadranski naftovod bez poteškoća opskrbljivao i mađarsko i slovačko tržište", kaže ministar.
Good deal. It should be welcomed.— Ante Šušnjar (@susnjar_a) April 8, 2026
Still, it would be fantastic to be a fly on the wall when this deal was pitched. Just to listen Hungarian officials, with a straight face, explain to their U.S. counterpart how it can be easily done via Adriatic Pipeline (JANAF) because it has… pic.twitter.com/MOJhhO5jgT
"Na kraju, Washington dobiva dogovor, netko dobiva priliku za fotografiranje, a Hrvatska dobiva svoju poznatu sporednu ulogu – omogućujući da tuđa „strateška suverenost” uopće funkcionira. Zanimljivo kako „sekundarna” ruta postaje ključna onog trenutka kada ulozi porastu."
"P.S. Kako bi rekao Yes Minister: „u politici moraš naučiti govoriti taktično i s finoćom, budalo! I znati kada ne reći ništa.” Posljednjih mjeseci bilo bi lakše da je netko poslušao taj savjet", zaključio je Ante Šušnjar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas