Hitna sjednica vlade u Srbiji, Vučić: Sedam dana za konačnu odluku o NIS-u, ne želimo nacionalizaciju

- Moramo biti svjesni teške situacije u kojoj se nalazimo, vremena nemamo. Mislim da su stvari jasne - NIS je pod sankcijama SAD-a od 9. listopada. Više puta smo dobijali produženje licence za rad zahvaljujući naporima i dijalogu, ali su od 9. listopada sankcije nastupile. I jučer smo dobili jasnu poruku iz SAD-a da mora doći do trajnog izlaska ruskih dioničara iz NIS-a. I da imamo tri mjeseca da se ta transakcija završi, a da američka vlada to mora odobriti. Mi 37 dana nismo dobili kap nafte iz JANAF-a, a građani to nisu ni osjetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti, i naše rezerve su očuvane - rekla je danas ministrica energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović. Srbija se, dodala je, spremala za nepredvidive situacije, svoje je zalihe povećala 60 posto.