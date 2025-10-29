Vučić moli SAD da ne uvedu sekundarne sankcije NIS-u

„Želite li da kažem da sam oduševljen i fasciniran takvim stavom? Pa nisam. Zamislite mene da izađem i kažem ‘tražimo od američke vlade da učini to i to’. Baš vam hvala, dragi partneri, na svemu tome. Razumjeli smo vašu poruku već ranije, jer živim u svijetu realnosti, a ne u svijetu pravde, razumio sam tu poruku puno ranije. Ako se sjećate, nisam vas obmanjivao niti lagao ni prije mjesec dana kad sam vam najavio sankcije i rekao da će se to dogoditi i da će Amerikanci biti nepopustljivi“, istaknuo je Vučić.