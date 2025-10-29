Vučić moli SAD da ne uvedu sekundarne sankcije NIS-u

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada kako Sjedinjene Američke Države (SAD) neće uvesti sekundarne sankcije srpskim financijskim institucijama zbog poslovanja s NIS-om barem do sredine prosinca, kako bi Srbija pokušala riješiti pitanje sankcija protiv NIS-a.
„Molim samo naše američke partnere, ako me sad čuju – a znam da čuju, jer pomno prate svaku izjavu – molim ih samo da nam ne uvode takozvane sekundarne sankcije našim financijskim institucijama zbog poslovanja s NIS-om, da nas puste barem do sredine prosinca da pokušamo riješiti sve svoje probleme. Onda neka nam najave barem sedam dana ranije, pa ćemo upozoriti sve i osigurati siguran život i sigurnu budućnost našim bankama, posebno Poštanskoj štedionici, ali i drugim bankama koje rade u našem sustavu“, rekao je Vučić novinarima u Taškentu.
Odgovarajući na pitanje da prokomentira navode pojedinih medija da SAD nisu spremne na kompromis oko NIS-a i da očekuju od srpske vlade da u potpunosti ukloni rusko vlasništvo u naftnoj kompaniji, Vučić je rekao da nije oduševljen takvim stavom.
„Želite li da kažem da sam oduševljen i fasciniran takvim stavom? Pa nisam. Zamislite mene da izađem i kažem ‘tražimo od američke vlade da učini to i to’. Baš vam hvala, dragi partneri, na svemu tome. Razumjeli smo vašu poruku već ranije, jer živim u svijetu realnosti, a ne u svijetu pravde, razumio sam tu poruku puno ranije. Ako se sjećate, nisam vas obmanjivao niti lagao ni prije mjesec dana kad sam vam najavio sankcije i rekao da će se to dogoditi i da će Amerikanci biti nepopustljivi“, istaknuo je Vučić.
Washington nije spreman na bilo kakve kompromise
N1 Srbija je ranije objavila da Washington nije spreman na bilo kakve kompromise u vezi sa sankcijama protiv NIS-a te da očekuje od Vlade Srbije da iznese konkretan prijedlog kako će ukloniti rusku kontrolu i vlasništvo u toj kompaniji. Stav SAD-a je da, u suštini, postoje dva rješenja: prodaja ruskog udjela nekom subjektu koji nije ni na koji način povezan s Rusijom ili nacionalizacija dijela NIS-a koji je u vlasništvu Gazproma i Gazpromnjefta.
Vučić je naveo da su SAD htjele da on sa sigurnošću kaže kako će Srbija nacionalizirati rusku imovinu, ali je istaknuo da on nije ni komunist ni fašist i da nikada nikome nije ništa oduzimao.
„Mrzio sam taj period naše povijesti od 1945. do 1948–1949. godine, daj Bože da se nikad ne ponovi, ali isto tako, Srbija mora živjeti, Srbija mora disati. Imam obvezu prema građanima Srbije, kao predsjednik Republike, kao netko tko ima uvjerljivo najveći legitimitet u zemlji i danas, ne samo na izborima nego i u istraživanjima. Imam obvezu zaštititi Srbiju, zaštititi građane, osigurati im dovoljno nafte i naftnih derivata“, rekao je Vučić.
Dodao da država već ima problema zbog sankcija
„Možda ćemo za koji dan uspjeti produžiti rad Rafinerije, do 17., 18., možda i 20. studenoga, ali to nam problem neće riješiti. Moramo zimu dočekati spremni. Tu je sada, naravno, i nafta – kad kažem nafta, tu su i mazut, jer se mazut mora koristiti u pojedinim termoelektranama koje koriste ugljen, da se poveća kalorijska vrijednost ugljena, jer mazut koristimo i u brojnim toplanama. Negdje se plin ne može zamijeniti mazutom, negdje može. Gledamo kako možemo osigurati mazut posvuda, da ga imamo za svaki slučaj“, naveo je Vučić.
Istaknuo je i da se postavlja pitanje električne energije, jer ako je istina da će zima biti najhladnija, plinske elektrane će biti potrebnije nego ikad.
Predsjednik je dodao da se, kad je riječ o uvozu naftnih derivata, te večeri kada se dogovorio s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom o opskrbi, odmah sljedećeg jutra dogodio incident – „netko je bacio bombu, minu ili granatu na rafineriju MOL-a“.
„Odjednom više ne možemo očekivati ni od MOL-a. Večeras ću zvati i Petera Szijjárta i Viktora Orbána da vidim možemo li očekivati dodatne količine iz Mađarske. Snalazimo se, tražimo rješenja i riješit ćemo to“, rekao je Vučić.