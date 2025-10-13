Oglas

"neće biti nestašice"

Vučić nakon sastanka s Rusima o NIS-u: "Nisu laka vremena i pred nama je težak teret"

Nova.rs
13. lis. 2025. 14:30
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka s predsjednikom Upravnog odbora Gazprom Neft Aleksandrom Dyukovim i zamjenikom ministra energetike Ruske Federacije Pavelom Sorokinom da su imali otvoren i iskren razgovor.

“Upravo smo završili važne razgovore s Ruskom Federacijom o pitanju NIS-a. Zadovoljan sam otvorenošću, konstruktivnošću i iskrenošću. Nisu laka vremena i pred nama je težak teret.

Neće biti nestašice nafte i naftnih derivata, niti bilo kakve velike energetske krize.

Naši ruski prijatelji razumjeli su našu poruku, a mi smo razumjeli njihove interese,” rekao je Vučić.

Dodao je da će učiniti sve što je u najboljem interesu Srbije.

“Građani, budite mirni — država je tu da se bori za vas, u vaše ime, za vaš račun, za budućnost Srbije. Nastavit ćemo to uspješno raditi,” poručio je Vučić putem svog Instagram profila.

aleksandar vučić
