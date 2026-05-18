HRVATSKI (ANTI)FAŠIZAM
Hrvoje Klasić: HDZ je radikalno desna stranka, a Franjo Tuđman im je jedna od najvećih trauma
Povjesničar Hrvoje Klasić, u N1 studiju uživo kod Hrvoja Krešića, komentirao je trzavice u vladajućoj koaliciji zbog komemoracije na Bleiburgu te stav vladajućih stranaka prema ustaškim zločinima i hrvatskom (anti)fašizmu
"Među njima zapravo nema trzavica jer i jedni i drugi misle isto o Bleiburgu, a misle pogrešno. Primjetno je da u Domovinskom pokretu nemaju što ponuditi hrvatskom biračkom tijelu, a kad vide da nemaju rejting onda se prebace na ustaše ili na devedesete. U tom smislu je žalosno što na vlasti imamo stranku koja nema što ponuditi hrvatskom društvu, osim povratka u prošlost i manipuliranja prošlošću. Međutim tu su isti kao HDZ: u današnjoj koaliciji imamo vrlo proustaški orijentirane ljude koji u ustašama ne vide problem nego žrtvu i nazivaju ih hrvatskom vojskom", ocijenio je Klasić, komentirajući negodovanje Ivana Penave što nije bio izaslanik vlade na komemoraciji na Bleiburgu te reakcije na to negodovanje.
Ipak, Klasić ne smatra da su u vladi Andreja Plenkovića svi proustaški orijentirani, ali smatra da je "najveći dio vlade predvođen HDZ-om, tip vlade koji je najpogodniji da jednoga dana ustaše, fašisti i nacisti dođu na vlast".
"To je tip vlade koja relativizira govor mržnje, zločine, agresiju uvjetovanu rasnim, nacionalnim i vjerskim motivima, koja okreće glavu i 'ne bi se štela mešati'. Povijest nas uči da svi takvi koji misle da imaju pod kontrolom ridikulozne ekstremne desničare, kakvi su bili Hitler i Pavelić, budu pojedeni upravo od takvih i svojim nedjelovanjem dovedu društvo u situaciju kakva je bila u Njemačkoj 30-ih ili u Hrvatskoj 40-ih godina prošlog stoljeća", naglašava Klasić.
Franjo Tuđman - partizan, komunist, oficir,...
Komentirajući vladajuće koji smatraju da Zagreb nije oslobođen 1945. i kako, u tom kontekstu, gledaju na osnivača njihove stranke i države Franje Tuđmana, povjesničar Klasić je istaknuo kako je to jedna od njihovih najvećih trauma.
"To je jedna od najvećih trauma HDZ-a: da znate da vas je osnovao čovjek koji je dobrovoljno bio komunist, partizan, oficir JNA i 20 godina dobrovoljno nosio crvenu petokraku na čelu. Čovjek koji je napredovao u karijeri u trenucima Bleiburga, suđenja Stepincu ili Golog otoka, koji nije izašao iz Partije nego je iz nje izbačen. To je ogromna trauma za HDZ, a nije jedini partizan, oficir, komunist koji je osnovao HDZ i to oni ne mogu nikako riješiti. Sve to pokazuje da je HDZ radikalno desna stranka, a jedno krilo, uz odobravanje ili šutnju drugih, misli i govori da su ustaše bili patrioti", upozorava Klasić.
Ponovio je da je navjeći dio Hrvata je pristupio partizanima, a ne ustašama jer su ustaše bili koljači i zločinci, saveznici Hitlera, Mussolinija i Draže Mihajlovića.
Klasić se pita zašto na popisu državnih blagdana i praznika imamo obilježavanje "žrtava palima za slobodu i državnu nezavisnost", zašto ne slavimo Dan pobjede nad fašizmom, zašto se svi guraju na komemoraciju na Bleiburgu, a šalju izaslanike na proslavu Dana antifašističke borbe.
Žali što nikoga ne zanima obnova spomenika žrtvama fašizma, a upozorava da za posmrtne ostatke s Bleiburga, koji stižu u lijesovima s hrvatskom zastavom, zapravo ne znamo kome su pripadali - ustašama ili narodu koji je nevin stradao.
"Nitko na vlasti ne osuđuje jasno ustaški režim"
"Pokolj na Križnom putu je najveća mrlja za antifašistički pokret, mogu shvatiti motive, ali ne mogu to opravdati. Nijedan povjesničar ne negira zločin na Bleiburgu, Goli otok, ali imamo negiranje Jasenovca, zločina na Baniji i Kordunu, ali i hrvatskih zločina 90-ih", ističe povjesničar.
Na kraju je upozorio na opasnost relativiziranja i izjednačavanja, kakvom se služi premijer Plenković i slični.
"Ne znam koliko desni političari dobivaju prijetnji smrću od ljevičara, ali znam koliko ih samo ja dobijam, kao i neki kolumnisti i novinari – svaki tjedan po prijetnja jedna. Nažalost, nitko od njih na vlasti ne osuđuje jasno ustaški režim, nećemo čuti od Penave da su ustaše Hitlerovi pijuni i zločinci, koji su izvršavali genocid nad Židovima, Srbima, Romima, Hrvatima,... ili da su bili na pogrešnoj strani povijesti", zaključio je Klasić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare