FOTO / U Zagrebu kod osnovne škole osvanule prijetnje Pupovcu, ustaško U i kukasti križ

U Zagrebu su se pojavili grafiti s pozivima na ubojstvo saborskog zastupnika i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, objavilo je Srpsko narodno vijeće (SNV), uz fotografije koje su jutros poslali medijima.
Grafiti su ispisani u pothodniku kod Osnovne škole Savski Gaj, a prema navodima SNV-a uključuju poruke s pozivima na ubojstvo Pupovca, potpise autora te ustaške i nacističke simbole, uključujući slovo U s križem i kukasti križ.
Prema SNV-u, grafiti su uočeni jutros.
"Ne iznenađuje nas ovo"
"Nažalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje", poručili su iz SDSS-a i Srpskog narodnog vijeća.
SNV je u priopćenju naveo da je riječ o ozbiljnom incidentu te je fotografije grafita dostavio redakcijama kao dokaz onoga što se pojavilo na javnom mjestu u Zagrebu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
