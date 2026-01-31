Oglas

predsjednik SNV-a

FOTO / U Zagrebu kod osnovne škole osvanule prijetnje Pupovcu, ustaško U i kukasti križ

author
N1 Info
|
31. sij. 2026. 10:26
milorad pupovac
Srpsko narodno vijeće

U Zagrebu su se pojavili grafiti s pozivima na ubojstvo saborskog zastupnika i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, objavilo je Srpsko narodno vijeće (SNV), uz fotografije koje su jutros poslali medijima.

Grafiti su ispisani u pothodniku kod Osnovne škole Savski Gaj, a prema navodima SNV-a uključuju poruke s pozivima na ubojstvo Pupovca, potpise autora te ustaške i nacističke simbole, uključujući slovo U s križem i kukasti križ.

Prema SNV-u, grafiti su uočeni jutros.

milorad pupovac
Srpsko narodno vijeće
kukasti križ
SNV

"Ne iznenađuje nas ovo"

"Nažalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje", poručili su iz SDSS-a i Srpskog narodnog vijeća.

SNV je u priopćenju naveo da je riječ o ozbiljnom incidentu te je fotografije grafita dostavio redakcijama kao dokaz onoga što se pojavilo na javnom mjestu u Zagrebu.

Teme
SNV milorad pupovac prijetnje pupovcu srpsko narodno vijeće ubij pupovca

