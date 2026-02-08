FOTO / Apel iz Zagreba: Sve učestaliji grafiti s nacističkim simbolima, takve poruke nisu samo vandalizam!

Posljednjih nekoliko mjeseci uočavamo sve učestaliju pojavu grafita s uvredljivim sadržajem i nacističkim simbolima, upozoravaju iz Vijeća Mjesnog odbora Savski gaj u Zagrebu.
Vijeće Mjesnog odbora Savski gaj objavilo je na svojim stranicama apel građanima u kojem pozivaju sugrađane da porazgovaraju sa svojom djecom te da im objasne kako sloboda govora ne podrazumijeva širenje mržnje. Objavu Vijeća Mjesnog odbora u nastavku prenosimo u cijelosti:
"Grafiti mržnje nisu prihvatljivi u našem kvartu. Posljednjih nekoliko mjeseci uočavamo sve učestaliju pojavu grafita s uvredljivim sadržajem i nacističkim simbolima u pothodniku i u blizini Osnovne škole u Savskom gaju. Takve poruke nisu samo vandalizam – one su izravan poziv na mržnju i isključivost."
"Ovim putem apeliramo na sve naše sugrađane da razgovaraju sa svojom djecom.
Objasnite im da:
- Sloboda govora ne podrazumijeva širenje mržnje i netrpeljivosti prema drugima i drugačijima.
- Domoljublje nije veličanje nacističkog ili bilo kojeg drugog totalitarnog znakovlja ili ideologije.
- Pravilna edukacija je ključan alat u borbi protiv neznanja koje rađa mržnju
Kako prijaviti i ukloniti mržnju s ulica?
"Nemojte samo proći pored – svaka prijava ubrzava uklanjanje:
- Komunalno redarstvo: Prijavite grafite putem e-maila na [email protected] ili aplikacije MojZagreb.
- Policija: Budući da se radi o porukama koje potiču na mržnju, prijavu možete podnijeti i putem mobilne aplikacije MUP-a za e-dojave sumnjivih događaja.
Budimo im primjer i pokažimo da u našem kvartu nema mjesta mržnji i diskriminaciji", poručuju iz Mjesnog odbora Savski gaj.
