iz Mjesnog odbora Savski gaj

FOTO / Apel iz Zagreba: Sve učestaliji grafiti s nacističkim simbolima, takve poruke nisu samo vandalizam!

author
N1 Info
|
08. velj. 2026. 16:23
Vijeće Mjesnog odbora Savski gaj
Vijeće Mjesnog odbora Savski gaj

Posljednjih nekoliko mjeseci uočavamo sve učestaliju pojavu grafita s uvredljivim sadržajem i nacističkim simbolima, upozoravaju iz Vijeća Mjesnog odbora Savski gaj u Zagrebu.

Vijeće Mjesnog odbora Savski gaj objavilo je na svojim stranicama apel građanima u kojem pozivaju sugrađane da porazgovaraju sa svojom djecom te da im objasne kako sloboda govora ne podrazumijeva širenje mržnje. Objavu Vijeća Mjesnog odbora u nastavku prenosimo u cijelosti:

"Grafiti mržnje nisu prihvatljivi u našem kvartu. Posljednjih nekoliko mjeseci uočavamo sve učestaliju pojavu grafita s uvredljivim sadržajem i nacističkim simbolima u pothodniku i u blizini Osnovne škole u Savskom gaju. Takve poruke nisu samo vandalizam – one su izravan poziv na mržnju i isključivost."

"Ovim putem apeliramo na sve naše sugrađane da razgovaraju sa svojom djecom.

Objasnite im da:

  • Sloboda govora ne podrazumijeva širenje mržnje i netrpeljivosti prema drugima i drugačijima.
  • Domoljublje nije veličanje nacističkog ili bilo kojeg drugog totalitarnog znakovlja ili ideologije.
  • Pravilna edukacija je ključan alat u borbi protiv neznanja koje rađa mržnju

Vijeće Mjesnog odbora Savski gaj
Vijeće Mjesnog odbora Savski gaj

Kako prijaviti i ukloniti mržnju s ulica?

"Nemojte samo proći pored – svaka prijava ubrzava uklanjanje:

  • Komunalno redarstvo: Prijavite grafite putem e-maila na [email protected] ili aplikacije MojZagreb.
  • Policija: Budući da se radi o porukama koje potiču na mržnju, prijavu možete podnijeti i putem mobilne aplikacije MUP-a za e-dojave sumnjivih događaja.

Budimo im primjer i pokažimo da u našem kvartu nema mjesta mržnji i diskriminaciji", poručuju iz Mjesnog odbora Savski gaj.

Teme
fašizam govor mržnje grafiti mjesni odbor savski gaj nacizam totalitarni simboli zagreb

