FOTO / Apel iz Zagreba: Sve učestaliji grafiti s nacističkim simbolima, takve poruke nisu samo vandalizam!

"Grafiti mržnje nisu prihvatljivi u našem kvartu. Posljednjih nekoliko mjeseci uočavamo sve učestaliju pojavu grafita s uvredljivim sadržajem i nacističkim simbolima u pothodniku i u blizini Osnovne škole u Savskom gaju. Takve poruke nisu samo vandalizam – one su izravan poziv na mržnju i isključivost."