Vučić u Novom Sadu prvi put nakon tragedije: "Kada vidite što se danas događa u Hrvatskoj..."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je stigao u nenajavljeni posjet Sajmu zavičaja na Novosadskom sajmu.
Iako posjeti dužnosnika, posebice predsjednika, nisu bili najavljeni – barem prema onome što stoji u programu na službenoj stranici ove manifestacije – Aleksandar Vučić popeo se jutros oko 10 sati na pozornicu Sajma zavičaja, piše Danas.
Okupljenima je održao petominutni govor, nakon čega je napustio manifestaciju. Novosadske novinarske redakcije nisu bile obaviještene niti pozvane da prate dolazak predsjednika na sajam.
Vučić je na početku svog govora pozdravio sve okupljene, a posebno je istaknuo Krajišnike.
– Trebao bih obići sve štandove, ali to ovaj put neću učiniti, moram se vratiti u Beograd. Prije svega želim vam zahvaliti na onome što ste prethodnih godina učinili za Srbiju. Znam koliko je teško kada ostaneš bez zavičaja, ali najteže je ostati bez obitelji i naroda, a Srbija je vaša obitelj i vaš narod. Kada vidite što se danas događa u Hrvatskoj, jasno vam je da je ovo bio jedini put da opstanete – rekao je Vučić.
Predsjednik se nakon odlaska sa sajma na svom Instagram profilu pohvalio kako je u Novom Sadu jeo indeks sendvič s predsjednikom SNS-a Milošem Vučevićem.
„Jutarnji sendvič u Novom Sadu s Milošem i njegovim sinovima Danilom i Mihailom. Sada zajedno među Krajišnike na sajam“, napisao je Vučić.
Kako neslužbeno doznaje Danas od zaposlenih na sajmu, bilo je primjetno da su pojedini građani organizirano dovedeni prije 10 sati. Ti su građani organizirano pljeskali Vučiću i gotovo odmah potom napustili Sajam nakon što je predsjednik Srbijeotišao s manifestacije.
Građani koji žive u blizini Sajma naveli su da je u samo nekoliko minuta velik broj pripadnika policije blokirao taj dio grada, zbog čega su mogli samo pretpostaviti da dolazi neki visoki dužnosnik.
Nakon što je Vučić otišao, u okolici sajma i dalje su primjetne jake policijske snage i Žandarmerija. Dok snage reda i dalje dežuraju u svojim vozilima, autobusi odvoze okupljene koji su bili na sajmu za vrijeme govora predsjednika.
Predsjednik Srbije je u više navrata najavljivao svoj dolazak u Novi Sad, u kojem se nije pojavljivao još od nesreće koja se dogodila u studenom 2024. godine na Željezničkom kolodvoru.
U međuvremenu je, do danas, više puta obilazio okolna naselja, ali ne i sam grad.
