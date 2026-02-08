Vučić u Novom Sadu prvi put nakon tragedije: "Kada vidite što se danas događa u Hrvatskoj..."

– Trebao bih obići sve štandove, ali to ovaj put neću učiniti, moram se vratiti u Beograd. Prije svega želim vam zahvaliti na onome što ste prethodnih godina učinili za Srbiju. Znam koliko je teško kada ostaneš bez zavičaja, ali najteže je ostati bez obitelji i naroda, a Srbija je vaša obitelj i vaš narod. Kada vidite što se danas događa u Hrvatskoj, jasno vam je da je ovo bio jedini put da opstanete – rekao je Vučić.