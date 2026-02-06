Brončani rukometaš: Nismo zvali samo MPT-a. U svlačionici slušamo stotine pjesama

Malo je poznato da je jedan od glavnih motivacijskih okidača bio članak danskog rukometnog analitičara Rasmusa Boysena, koji je predvidio da će Hrvatska biti razočaranje turnira. Taj tekst postao je njihovo pogonsko gorivo. "Članak je bio zalijepljen u hotelu. Svako jutro dođeš na kavu i prvo što vidiš je to, 'disappointment Croatia'. Jednostavno se stopiš s time", priča Maraš kroz smijeh, dodajući kako prema novinaru nije bilo zle krvi, ali da je tekst poslužio kao savršen poticaj da mu dokažu suprotno. Taj hrvatski inat nosio ih je kroz najteže trenutke, a bilo ih je mnogo.