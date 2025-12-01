Rasistički i antisemitski grafiti u Splitu, Solinu i Rijeci: Većina privedenih su maloljetnici

Luka Antunac/PIXSELL / Luka Antunac/PIXSELL

Nekoliko rasističkih i uznemirujućih grafita, koji sadrže psovke i uvrede te poruke koje potiču netrpeljivost i nasilje na nacionalnoj osnovi osvanulo je u nedjelju i ponedjeljak u Splitu, Solinu i Rijeci, zbog čega tamošnje policije provode istraživanja, a nekoliko osoba već je prijavljeno.

Privedeno četiri osobe

Zbog sumnje da su na području Splita u nedjelju, 30. studenoga ispisali grafite i simbole neprimjerenog sadržaja, policija je privela četiri osobe - jednog 18-godišnjaka i trojicu maloljetnika. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a u policijsku postaju pozvani su i roditelji maloljetnih osumnjičenika.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su sve četiri osobe počinile kaznena djela oštećenja tuđe stvari te javnog poticanja na nasilje i mržnju, zbog čega će protiv njih biti podnesena kaznena prijava.

Policija je ujedno potvrdila da je upoznata i s ispisivanjem grafita na još jednoj lokaciji u središtu Splita. Na zidu piše "Oj hrvatska mati nemoj tugovati, migrante ćemo klati" uz ustaški simbol s križem.

Policijski službenici izašli su na teren, a mjere i radnje u sklopu kriminalističkog istraživanja su u tijeku, priopćila je splitsko-dalmatinska policija.

U Rijeci - antisemitske poruke

U Rijeci, pokraj trgovačkog centra ZTC, primijećen je grafit s porukom "Juden raus", a PU primorsko-goranska je potvrdila da je u tijeku kriminalističko istraživanje radi pronalaska počinitelja i utvrđivanja svih okolnosti.

Grafit s ovom porukom ispisan je na zidu s južne strane trgovačkog centra, u blizini ulaza u garažu. Uz njega je i grafit s ustaškim simbolom, slovom U s križem.

Riječ je o manje frekventnom području, posebno u večernjim i noćnim satima.

Policijska uprava primorsko-goranska izvijestila je da su zaprimili dojavu o ovom grafitu i da je potvrđeno da je riječ o grafitu neprimjerenog sadržaja.

"Juden raus" je antisemitska poruka korištena u nacističkoj Njemačkoj, a poziva na progon Židova.