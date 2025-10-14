FOTO / Bajsevi pobacani po Sesvetama: "Potpuni divljaci su među nama"

Nedavno su gradski bicikli Bajs stigli na zagrebačke ulice, pa i u Sesvete gdje su ih sada neodgovorni građani pobacali i potrgali.
U Sesvetama su se bicikli Bajs, tako našli na krovu autobusne stanice, u jarku, neki su odbačeni u dječjem parkiću, dok su pak neki završili na krošnji stabla.
Fotografije bicikala objavila je Udruga Zelene i plave Sesvete na svom Facebook profilu.
"Potpuni divljaci su među nama. Ne može se naći ni riječi kojima bi se ovo opisalo. Otkud takav nagon za uništavanjem zajedničkih dobara? Obijesti treba stati na kraj svim zakonitim sredstvima!", napisali su.
Podsjetimo, sustav javnih bicikala pod nazivom "Bajs", sa 500 bicikala raspoređenih na 40 lokacija u Zagrebu koje građani mogu koristiti za kretanje gradom, predstavljen je krajem ljeta.
Grad Zagreb prošlog je tjedna postavio dodatnih 500 bicikala i 47 novih stanica javnog sustava Bajs, uglavnom u stambenim kvartovima i uz glavne prometnice.
Druga faza projekta proširuje mrežu prema prijedlozima građana, bliže mjestima stanovanja, rada, škola i tržnica.
Zagreb sada ima 90 aktivnih stanica i 1000 bicikala, a do kraja listopada planirano je ukupno 180 stanica i 2000 bicikala. U prvom mjesecu rada registrirano je više od 20.000 korisnika i 650.000 minuta vožnje, a s novim stanicama očekuje se veće korištenje u kvartovima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
